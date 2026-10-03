Qué cocinar este domingo sin pasar horas en la cocina: 3 recetas fáciles y económicas

Resolver el almuerzo o la cena del domingo no tiene por qué significar pasar toda la mañana frente a la cocina. Tres propuestas simples, rendidoras y con ingredientes cotidianos para comer rico sin complicarse.

El domingo invita a comer algo especial, pero no siempre hay ganas de dedicar varias horas a preparar el menú. La buena noticia es que con ingredientes económicos y recetas sencillas se pueden conseguir platos abundantes y familiares sin ensuciar demasiadas cosas ni pasar el día cocinando.

La propuesta incluye tres alternativas para distintos gustos: una tortilla de papas al horno, unos fideos cremosos con pollo y una tarta rápida de verduras y queso. Todas admiten cambios según lo que haya disponible en la heladera.

1. Tortilla de papas al horno: fácil y sin estar pendiente de la sartén

La tortilla es un clásico, pero hacerla al horno tiene una ventaja: evita el momento de darla vuelta y permite cocinar una porción grande de una sola vez.

Ingredientes

1 kg de papas

1 cebolla grande

6 huevos

100 g de queso rallado o cremoso

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta

Perejil, opcional

Cómo prepararla

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o cubos pequeños. Cocinarlas durante unos minutos en agua hirviendo hasta que estén tiernas pero sin desarmarse. Escurrirlas bien.

Mientras tanto, rehogar la cebolla cortada fina con un poco de aceite.

Batir los huevos en un bowl, condimentar y sumar las papas, la cebolla y el queso.

Colocar todo en una fuente aceitada y llevar a horno precalentado a 200 °C durante unos 25 a 30 minutos, hasta que el centro esté cocido y la superficie bien dorada.

Se puede acompañar con una ensalada de tomate y hojas verdes para tener el almuerzo resuelto.

2. Fideos cremosos con pollo en una sola sartén

Para quienes quieren algo más contundente, esta opción combina dos ingredientes que suelen resolver cualquier comida: pasta y pollo.

Además, se puede aprovechar pollo que haya quedado de otra preparación.

Ingredientes

400 g de fideos

1 pechuga grande de pollo

1 cebolla

1 diente de ajo

200 ml de crema de leche

100 g de queso rallado

Aceite

Sal y pimienta

Nuez moscada, opcional

Paso a paso

Cocinar los fideos en abundante agua con sal y retirarlos uno o dos minutos antes del punto indicado en el paquete. Reservar una taza del agua de cocción.

En una sartén grande, dorar el pollo cortado en pequeños cubos. Incorporar la cebolla y el ajo picados y cocinar hasta que estén tiernos.

Agregar la crema y bajar el fuego. Sumar los fideos y mezclar.

Si la salsa queda demasiado espesa, incorporar un poco del agua de cocción reservada. Finalmente, agregar el queso rallado, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.

En pocos minutos queda una pasta cremosa, abundante y lista para llevar directamente a la mesa.

3. Tarta rápida de verduras y queso para aprovechar lo que quedó en la heladera

La tercera alternativa es probablemente la más adaptable. Una tarta permite utilizar verduras que están por perderse, restos de queso e incluso pollo o jamón que hayan quedado de otras comidas.

Ingredientes

1 tapa de tarta

1 cebolla

1 zucchini

1 zanahoria

1/2 morrón

3 huevos

150 g de queso cremoso

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta

Cómo hacerla

Cortar las verduras y saltearlas durante unos minutos con apenas aceite. No necesitan quedar completamente cocidas porque terminarán de hacerse en el horno.

Batir los huevos, condimentar y mezclarlos con las verduras.

Colocar la masa en una tartera, distribuir el relleno y agregar pequeños trozos de queso cremoso por encima. Terminar con queso rallado.

Llevar a horno precalentado a 190 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que el relleno esté firme y los bordes de la masa se vean dorados.

Puede comerse caliente, tibia o fría, por lo que también sirve para dejar preparada con anticipación.

Cómo gastar menos y aprovechar lo que ya hay en casa

Estas tres recetas tienen algo en común: no es necesario respetar los ingredientes al pie de la letra.

La tortilla puede incorporar restos de verduras; los fideos pueden hacerse sin pollo y sumar brócoli, champiñones o arvejas; y la tarta es perfecta para aprovechar casi cualquier vegetal disponible.

Antes de salir a comprar, entonces, conviene revisar la heladera. Una cebolla, algunas papas, huevos, un poco de queso y verduras pueden transformarse en un almuerzo de domingo sin necesidad de gastar de más.

La idea es justamente esa: comer algo rico y casero sin convertir el domingo en una jornada completa de cocina.