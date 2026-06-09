Qué es el bed rotting: la tendencia viral de quedarse en la cama que divide opiniones en redes sociales

En los últimos meses, una tendencia conocida como bed rotting comenzó a ganar popularidad en TikTok, Instagram y otras redes sociales. El término, que podría traducirse como «pudrirse en la cama», describe la práctica de permanecer acostado durante largos períodos sin realizar actividades productivas, más allá de mirar series, navegar en redes sociales o simplemente descansar.

Para algunos, se trata de una forma de desconexión y autocuidado frente al estrés cotidiano. Para otros, puede convertirse en una conducta poco saludable que favorece el aislamiento y el sedentarismo.

Qué significa exactamente el bed rotting

El concepto surgió en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir videos mostrando jornadas enteras bajo las sábanas, alejados de las obligaciones laborales, académicas o domésticas.

A diferencia de una simple siesta o de un descanso ocasional, el bed rotting implica permanecer en la cama durante horas, incluso cuando no existe una necesidad física de dormir.

Quienes practican esta tendencia aseguran que les permite recuperar energía mental, reducir la ansiedad y tomarse una pausa en medio de rutinas cada vez más exigentes.

Por qué se volvió tan popular

Los especialistas coinciden en que el fenómeno refleja el agotamiento que muchas personas experimentan en la actualidad.

La presión laboral, la hiperconectividad y la sensación constante de tener que ser productivos generan niveles elevados de estrés. En ese contexto, quedarse en la cama aparece como una forma de rebelarse contra la cultura del rendimiento permanente.

Además, las redes sociales ayudaron a normalizar esta conducta al presentarla como un acto de bienestar o de «descanso merecido».

¿Es una práctica saludable?

La respuesta depende de la frecuencia y del contexto.

Tomarse algunas horas para descansar después de una semana intensa puede resultar beneficioso. Sin embargo, los expertos advierten que permanecer acostado durante largos períodos de forma habitual puede generar consecuencias negativas.

Entre ellas se encuentran:

Mayor sedentarismo

Alteraciones del sueño

Dolores musculares y articulares

Sensación de cansancio persistente

Aislamiento social

Impacto negativo en el estado de ánimo

Algunas investigaciones también sugieren que pasar demasiado tiempo en la cama cuando no se está descansando puede afectar la calidad del sueño nocturno.

La diferencia entre descansar y aislarse

Uno de los principales debates alrededor del bed rotting tiene que ver con la salud mental.

Los psicólogos explican que descansar y recuperarse emocionalmente es importante, pero también señalan que utilizar la cama como refugio constante frente a problemas, estrés o emociones difíciles puede convertirse en una señal de alerta.

Por eso recomiendan prestar atención a la frecuencia con la que aparece esta necesidad y evaluar si está relacionada con agotamiento puntual o con dificultades más profundas.

Cómo descansar sin caer en excesos

Los especialistas sugieren buscar alternativas que permitan recuperar energía sin permanecer todo el día acostado.

Algunas opciones incluyen:

Dar caminatas cortas.

Leer un libro.

Escuchar música o un podcast.

Practicar ejercicios de respiración o meditación.

Pasar tiempo al aire libre.

Mantener contacto con amigos y familiares.

El descanso sigue siendo fundamental para la salud física y mental. La clave, señalan los expertos, está en encontrar un equilibrio entre relajarse y mantenerse activo.

Una tendencia que refleja el cansancio de la era digital

Más allá de las opiniones a favor o en contra, el éxito del bed rotting pone sobre la mesa una realidad compartida por millones de personas: la necesidad de frenar, desconectarse y recuperar energía en un mundo que parece exigir disponibilidad permanente.

La diferencia está en que, mientras algunos encuentran alivio temporal quedándose en la cama, los especialistas recuerdan que el bienestar a largo plazo también requiere movimiento, vínculos sociales y hábitos saludables.

Con información de ParaTi