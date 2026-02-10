Recetas de verano: 3 opciones frescas y seguras para el calor extremo

El verano exige una transición en la cocina: recetas con menos cocciones largas y más platos que aporten agua y minerales. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina del Ministerio de Salud, el consumo de frutas y verduras de estación no solo garantiza una mejor calidad nutricional, sino que también facilita la digestión en días de calor extremo.

Para lograr un menú equilibrado, la clave de estas recetas reside en combinar proteínas magras con vegetales crudos, asegurando siempre el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria para evitar enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) durante el traslado o picnic.

Menú de verano | Ensalada de legumbres y cítricos: energía sin pesadez

Las legumbres suelen olvidarse en verano, pero son una fuente de fibra y proteína vegetal excepcional. Una opción ágil es la ensalada de lentejas o garbanzos (pueden ser de conserva, bien enjuagados) con gajos de naranja, palta y cebolla morada.

El ácido cítrico de la naranja no solo aporta frescura, sino que ayuda a la absorción del hierro de las legumbres. Es un plato que se mantiene estable y es ideal para llevar en un contenedor hermético.

Menú de verano | Gazpacho de sandía: una vuelta de tuerca al clásico español

Para quienes buscan hidratación máxima, el gazpacho es el aliado perfecto. En esta versión original, sustituimos parte del tomate por sandía. Se procesan tomates maduros, sandía sin semillas, pepino, un toque de pimiento verde y aceite de oliva virgen extra.

Esta preparación destaca por su alto contenido de licopeno y agua. Se recomienda servir muy frío en vasos o cuencos, decorado con unas hojas de menta fresca para potenciar la sensación de alivio térmico.

Menú de verano: wraps de pollo y vegetales crujientes

Si buscás una opción más contundente pero ligera, los wraps de hojas verdes (usando lechuga capuchina o láminas de arroz) son ideales. Se pueden rellenar con tiras de pollo a la plancha frío, zanahoria rallada, repollo morado y un aderezo de yogur natural con limón en lugar de mayonesa.

Este cambio de aderezo reduce las calorías vacías y aporta probióticos, manteniendo el plato seguro frente a las temperaturas externas.

Menú de verano y seguridad alimentaria: cómo evitar riesgos bajo el sol

Más allá de la elección del menú, SENASA y las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de no romper la cadena de frío. Si vas a consumir estas recetas al aire libre, es fundamental utilizar conservadoras con geles refrigerantes y evitar que los alimentos queden expuestos al sol por más de una hora.

La higiene de los vegetales es el primer paso: lavar cada ingrediente bajo chorro de agua segura antes de la preparación para garantizar un verano sin contratiempos.