Tarta de ricota sin masa: la receta fácil y cremosa que se prepara con pocos ingredientes

La tarta de ricota es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave, su sabor delicado y ese toque de limón la convierten en una de las opciones preferidas para acompañar unos buenos mates. Pero existe una versión todavía más sencilla que permite disfrutarla sin necesidad de preparar una masa.

La tarta de ricota sin masa se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan algo rico, casero y fácil de hacer. No requiere amasar, estirar ni utilizar ingredientes complicados. Con ricota, huevos, azúcar y unos pocos elementos más, se puede conseguir una preparación cremosa por dentro y ligeramente dorada por fuera.

Además, es una receta ideal para aprovechar el fin de semana y preparar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Tarta de ricota sin masa: los ingredientes para prepararla en casa

Esta receta rinde aproximadamente 6 a 8 porciones y se prepara en un molde de 20 centímetros de diámetro.

Ingredientes:

500 gramos de ricota.

3 huevos.

120 gramos de azúcar.

2 cucharadas de maicena (almidón de maíz).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón.

100 gramos de yogur natural o crema de leche.

Manteca o aceite para engrasar el molde.

Azúcar impalpable para decorar (opcional).

Tiempo de preparación: 10 a 15 minutos.

Tiempo de cocción: 40 a 50 minutos.

Cómo hacer tarta de ricota sin masa: el paso a paso para que quede cremosa

1. Preparar el horno y el molde. Precalentar el horno a 170 °C. Enmantecar un molde de aproximadamente 20 centímetros y colocar papel manteca en la base para facilitar el desmolde.

2. Mezclar la ricota. Colocar la ricota en un recipiente amplio y trabajarla con un tenedor o batidor hasta que quede lo más suave posible. Si tiene demasiado líquido, conviene escurrirla previamente.

3. Incorporar los huevos y el azúcar. Agregar los huevos de a uno, mezclando después de cada incorporación. Sumar el azúcar y continuar batiendo suavemente hasta integrar.

4. Darle sabor y cremosidad. Añadir la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el yogur natural o la crema de leche. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

5. Agregar la maicena. Incorporar las dos cucharadas de almidón de maíz y mezclar bien para evitar grumos. Este ingrediente ayuda a darle estructura a la tarta sin necesidad de utilizar harina ni preparar una base.

6. Llevar al horno. Volcar la mezcla en el molde y cocinar durante 40 a 50 minutos, hasta que los bordes estén firmes y ligeramente dorados. El centro puede conservar un movimiento suave.

7. Dejar enfriar. Apagar el horno y dejar reposar la tarta unos minutos con la puerta entreabierta. Después, retirarla y esperar a que alcance temperatura ambiente antes de llevarla a la heladera durante al menos dos horas.

8. Servir. Desmoldar cuidadosamente y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable.

El secreto para que la tarta de ricota sin masa quede bien cremosa

Aunque se trata de una preparación sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Uno de los más importantes es elegir una ricota fresca y de buena calidad. Si está demasiado húmeda, puede liberar líquido durante la cocción y afectar la consistencia. Por eso, es recomendable escurrirla antes de comenzar.

También conviene evitar batir excesivamente la mezcla una vez incorporados los huevos. El objetivo es integrar los ingredientes sin incorporar demasiado aire.

Otro secreto es no cocinarla de más. La tarta debe quedar firme en los bordes, pero conservar cierta humedad en el centro. Durante el enfriado terminará de tomar consistencia.

El reposo en la heladera es fundamental para conseguir esa textura cremosa que recuerda a un cheesecake casero.

Cómo conservar la tarta de ricota y cuánto dura en la heladera

La tarta de ricota sin masa se puede preparar con anticipación, una ventaja para quienes quieren tener algo dulce listo para el desayuno, la merienda o una reunión familiar.

Una vez fría, debe conservarse en la heladera, dentro de un recipiente cerrado o cubierta con film apto para alimentos.

Se recomienda consumirla dentro de los 3 a 4 días, siempre que se mantenga refrigerada a 4 °C o menos.

Para darle un toque diferente, también se puede acompañar con frutas frescas, una cucharada de dulce de leche o una pequeña porción de mermelada.

Sin harina, sin amasado y con pocos ingredientes, esta tarta de ricota demuestra que no hace falta complicarse para preparar algo casero y delicioso. Una receta práctica para guardar y repetir cada vez que aparezcan las ganas de disfrutar algo dulce con el mate.