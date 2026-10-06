Scones de limón fáciles y rápidos: la receta ideal para acompañar el mate

Los scones de limón son una alternativa perfecta para cuando aparecen las ganas de comer algo casero a la hora de la merienda, pero sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se pueden lograr bocados tiernos por dentro, ligeramente dorados por fuera y con un intenso aroma cítrico.

Además, no necesitan tiempos de levado y se cocinan en apenas 15 a 20 minutos, por lo que son una buena opción para acompañar el mate, el café o el té.

Ingredientes para hacer scones de limón

Para preparar esta receta se necesita:

2 tazas de harina leudante

¼ de taza de azúcar

½ taza de manteca fría

½ taza de leche

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1 limón

Con estas cantidades se obtiene una masa suave y aromática. La manteca debe mantenerse fría hasta el momento de utilizarla: ese detalle ayuda a conseguir la textura característica de los scones.

Cómo preparar scones de limón paso a paso

Primero, precalentar el horno a 180 °C.

En un bowl, colocar la harina leudante junto con el azúcar y mezclar. Incorporar la manteca bien fría, cortada en pequeños cubos, y trabajar con la punta de los dedos hasta conseguir una preparación similar a un arenado.

Agregar la ralladura y el jugo de limón y sumar poco a poco la leche. Integrar hasta formar una masa, pero sin trabajarla demasiado.

Este paso es fundamental: los scones no deben amasarse como un pan, ya que manipular demasiado la preparación puede hacer que pierdan su textura tierna.

Estirar suavemente la masa sobre la mesada, dejándola relativamente gruesa, y cortar círculos con un cortante o un vaso. También se pueden cortar en triángulos para simplificar la preparación.

Colocar los scones sobre una placa y llevarlos al horno durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que comiencen a dorarse.

El secreto para que los scones queden tiernos

Hay dos detalles que pueden cambiar completamente el resultado: la temperatura de la manteca y cuánto se trabaja la masa.

La manteca tiene que estar fría y debe integrarse rápidamente con la harina. Además, una vez incorporados los líquidos, conviene unir los ingredientes sin amasar de más.

También es recomendable utilizar la ralladura de un limón fresco, ya que concentra buena parte del aroma cítrico.

Una vez listos, se pueden comer solos o acompañarlos con mermelada, queso crema o dulce de leche. Y para quienes prefieren un sabor más intenso, otra posibilidad es terminar los scones con un sencillo glaseado de limón.

Una receta fácil, económica y rápida que puede resolver la merienda con ingredientes que habitualmente ya están en casa.