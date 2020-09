Tenía una condena en suspenso y ahora sumó otra por violencia de género

El juez Gregor Joos le impuso la condena a Diego Maldonado, aunque la sentencia aún no está firme. (Foto archivo)

El juez Gregor Joos le impuso este lunes un año de prisión a Diego Sebastián Maldonado tras haberlo declarado culpable de haber cometido los delitos de lesiones leves agravadas, porque ocurrieron en un contexto de violencia de género, y de amenazas en perjuicio de su pareja.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal del caso Martín Govetto había pedido 2 años de prisión para el acusado. En cambio, el defensor particular Sebastián Arrondo había solicitado la pena mínima de 6 meses de prisión.

Explicaron que los delitos que se le atribuyeron a Maldonado se reprimen con una escala penal que va desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión.

Las fuentes contaron que en la audiencia para determinar la pena, la fiscalía ofreció dos testigos: una empleada de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) y otra de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Mientras que por la defensa declaró un conocido del acusado y un pastor de la iglesia a la que pertenece Maldonado.

Tras escuchar los testimonios y los alegatos de Govetto y Arrondo, el juez resolvió imponerle un año de prisión a Maldonado. Las fuentes contaron que Joos no valoró como agravante la condena de 3 años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo que cumple Maldonado.

El acusado fue condenado a esa pena en un juicio abreviado que se efectuó a mediados de mayo de 2018. Se le atribuyó haber actuado de manera negligente en la muerte de Alén Coronado y él admitió su responsabilidad.

La joven se ahogó la madrugada del 3 de febrero de 2018, después de que cayera -en estado de ebriedad- a la laguna que se forma frente a la ermita de la Virgen de las Nieves, en la ruta provincial 82, en las afueras de Bariloche. Maldonado estaba ebrio esa madrugada con Coronado y no avisó ni procuró buscar ayuda.

Con esta nueva sentencia condenatoria, el imputado no irá a prisión porque el fallo de Joos no está firme. De hecho, el defensor particular lo impugnará.

Las fuentes comentaron que Joos admitió además el pedido de la defensa y autorizó que Maldonado cumpla la prisión preventiva en el domicilio de un familiar. Hasta esta mañana, el acusado estaba detenido en una comisaría.

El defensor particular alegó que el penal de Bariloche no está en condiciones de recibir a personas que no tienen condena firme para cumplir una prisión preventiva. Más aún, en este contexto de pandemia por el nuevo coronavirus.

Joos había declarado culpable el 17 de agosto pasado a Maldonado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas, porque ocurrieron en un contexto de violencia de género, y amenazas en perjuicio de su pareja.

El juez concluyó que las pruebas presentadas por el fiscal habían probado la culpabilidad del hombre. Govetto acusó a Maldonado por el ataque que la víctima sufrió la noche del 10 de enero de 2019, en el domicilio en el que la pareja convivía en esta ciudad.

El fiscal sostuvo que el hombre había agredido a su pareja verbalmente y la había amenazado de muerte. Además, afirmó que le había propinado un golpe de puño y con una piedra que levantó del piso había intentado golpearla, mientras la mujer sostenía en sus brazos a una de sus hijas de 4 años. Después, la víctima pudo huir con sus hijas y pidió ayuda.

Govetto afirmó que lesiones leves sufridas por la víctima, ocurrieron en un contexto de violencia de género. Y mencionó otros episodios de violencia, con agresiones físicas, amenazas y manipulación psicológica por parte del imputado hacia la mujer.

El acusado estuvo asistido en la audiencia, que se hizo en agosto pasado, por el defensor oficial Nelson Vigueras que había pedido la absolución de Maldonado.