Todo lo que tenés que saber del 36° festival online de cine independiente de Cipolletti

No hay cines, pero hay cine.

Este miércoles por la noche comienza la 36° edición del Concurso Nacional de Cine Independiente, este destacado evento cinéfilo que cada año organiza el Grupo Cine Cipolletti. El cierre está previsto para el sábado con la premiación de la competencia de cortometrajes y las proyecciones de los ganadores y del largometraje “Una banda de chicas”. Todo con acceso gratuito y bajo la modalidad de streaming en vivo, nada de “falsos vivos”.



Esta vez, por las restricciones conocidas relacionadas al coronavirus, la sala se traslada a la página web cinecipolletti.com.ar donde podrán verse los tres largometrajes programados, además de la competencia de cortometrajes y el taller “Preservación y operación de materiales fílmicos”, este último, en la modalidad workshop, inscripción mediante porque los cupos son limitados, el viernes a las 15.

"Familia", producida, escrita y dirigida por Edgardo Castro.



Alterada por la imposibilidad de proyectar las películas en una sala, el festival propone en este formato virtual inédito mantener la dinámica de “ir al cine”. Cada película tendrá su horario y quien entre tarde se perderá parte de la película y una vez terminada la película ya no podrá volver a verse. Es decir, aunque virtual, el festival no ofrece el modo on demand. A las películas habrá que verlas a la hora señalada.

"Una banda de chicas", dirigida por Marilina Giménez.



No será tan estricto, en cambio, con los cortos en competencia. Organizados en tres tandas para ser proyectados entre hoy y el viernes, los 26 cortometrajes (12 de ficción, 5 de animación y 9 documentales y permanecerán disponibles durante 24 horas. Y, al igual que los largometrajes, serán proyectados sucesivamente como si se tratara de una sala de cine. Porque, aunque no haya cines, siempre habrá cine para ver.

Los largometrajes del festival

"Familia"

(Argentina / 2019 / 98m.)

Sinopsis: Mi familia es noctámbula. Sus vidas comienzan siempre después del mediodía: la primera en levantarse es mi hermana para preparar el desayuno. Horas más tarde se suma mi mamá y tiempo después mi padre, y ahí comienza la verdadera rutina, que ellos repiten todas sus tardes y sus

noches. Solo salen para proveerse de comida y otras necesidades. Cada fin de año, en vísperas de las fiestas y de mi cumpleaños, viajo dos semanas y convivo con ellos. Todo pasa en la misma casa.

Puede verse: este jueves a las 22.

"Muere, monstruo, muere"

(Argentina-Francia-Chile, 2019, 109 minutos)

Sinopsis: Al pie de los Andes nevados, Cruz, oficial de la policía rural, investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer decapitada. No será la única. Cruz, es amante de Francisca, esposa de David, quien es acusado de los crímenes y enviado a un hospital psiquiátrico. David atribuye las muertes a la inexplicable y brutal aparición del “Monstruo”. Cruz tropieza con una misteriosa teoría que involucra la geometría del paisaje, unos motociclistas de montaña y un mantra grabado en su cabeza: Muere, Monstruo, Muere.

Puede verse: este viernes a las 22.

"Una banda de chicas"

(Argentina / 2018 / 83 m.)

Sinoposis: “Cambié el bajo por la cámara” cuenta Marilina Giménez sobre su banda Yilet que formó en 2009. Desde ese registroutobiográfico, Una Banda de Chicas, reconstruye su historia y se pregunta por el rol de la mujer en la música local. ¿Qué sucede cuando las mujeres hacen la música que ellas eligen?, ¿qué pasa cuando sus cuerpos sobre el escenario son agresivos y sensuales? La escena musical argentina

desde una perspectiva de género que rompe tabúes e invita a desnaturalizar el patriarcado.

Puede verse: este sábado a las 20.

Programación

Miércoles

21:00 hs. / Selección oficial de cortometrajes en competencia (Programa 1)

Jueves

20:30 hs. / Selección oficial de cortometrajes en competencia (Programa 2)

22:00 hs. / "Familia", de Edgardo Castro

Viernes

15:00 hs. / Taller “Preservación y operación de materiales fílmicos”

20:30 hs. / Selección oficial de cortometrajes en competencia (Programa 3)

22:00 hs. / "Muere Monstruo Muere", de Alejandro Fadel

Sábado

20:00 hs. / "Una banda de chicas", de Marilina Giménez

21:30 hs. / Noche de Cortometrajes Premiados (anuncio y proyección de los cortometrajes premiados)

Selección oficial de Cortometrajes en Competencia

Programa 1

Convivencia, de L. Molina Carpi, M. Ichkhanian, A. Kertesz y M. Lanosa

Autocine, de Leandro Sulia Leitón

Mother of cats, de Abril Dores

Los planos, de Leandro Nicolás Zerbatto

Emerge, de Magalí Suescun y Laila Méliz

Mr. Fear, de Pablo Roldán y Ezequiel Torres

Lama Kelü, de Marcos Montes de Oca

Las dos mitades, de Gwenn Joyaux

En algún remoto instante del futuro, de Juliana González

Programa 2

Lechx, de Azul Selser

No olvidarme, de Daniel Katz

Dream Seller, de Maximiliano Olivieri

Temporada, de Maia Gattas Vargas

Diuca, de Damián Leibovich

Volcán, de Manuel Reyes

Veo veo, de Red Argentina Mujeres y Disidencias de la Animación

Los perdidos, de Juan Hendel

Programa 3

Pequeña, de Paula Morel y Paula Manzone

Artemis , de Bárbara Cerro

Ophidia , de Lucía Granda

Bahía, de César Italiano y Juan Vicente

Mapicole, de Rosario Hadad y Lucrecia Frassetto

Un jardín intraterrestre, de Colectivo 40tona

Naturalmente, de Federico Tello

Entre baldosas, de Nicolás Conte

Los vendedores de tortugas, de María Eugenia Verón