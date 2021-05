Trabajadores de salud de Rincón denunciaron que el coronavirus está «generando estragos»

Trabajadores autoconvocados de salud del hospital de Rincón de los Sauces pidieron al director del centro de salud que convoque a una urgente reunión del Comité de Emergencia para disminuir la circulación del virus. “No estamos pudiendo hacer frente”, comentó el médico Walter Erdozain durante una entrevista realizada por Radio Arenas 105.5, ante el desborde de contagios por covid-19 de los últimos días. “Tuvimos 30 casos en un solo día, 22 en una mañana”, acentuó.

El profesional de la salud dijo que “este virus está generando estragos y nosotros lo estamos viendo”. Añadió que durante la primera ola de contagios habían muchos pacientes adultos, mayores y en esta segundo pico de casos están atendiendo a pacientes jóvenes. “Tenemos un paciente de 30 años internado que está solicitando una cama en un hospital de mayor complejidad que no hay”, señalo Erdozain.

El médico explicó que el nosocomio carece de la estructura, el recurso humano y complejidad para atender la demanda. Se trata de un hospital de nivel tres con seis camas funcionales para pacientes covid y dos camas para pacientes sospechosos. “Dejamos de internar pacientes que no tengan covid -con otras patologías- , los vamos a tener que derivar a otro hospital”, manifestó Erdozain.

“Nos encontramos que Neuquén no tiene cama, Cutral Co no tiene camas y Zapala no tiene cama. Entonces no tenemos lugar donde llevar a nuestros pacientes, detalló Erdozain. “Se nos van a empezar a morir pacientes acá”, concluyó.