Tragedia en las cataratas del Niágara: una mujer murió al caer con su auto

Una mujer perdió la vida al caer su auto en el río Niágara, al borde de las famosas cataratas del mismo nombre, lo que activó una especular operación de salvamento por helicóptero que no tuvo éxito, anunció la policía.

El pasado miércoles a medio día en la localidad de Niagara Falls, al norte del estado de Nueva York, la policía intervino a raíz de la presencia de un vehículo negro prácticamente sumergido en el lecho del río Niágara, al borde de las cataras, que sirve de frontera natural entre Estados Unidos y Canadá.

La operación de salvamento inició con la reducción del caudal del agua con la ayuda de una represa del río, explicó en un comunicado la New York State Park Police.

Con ayuda de drones y un helicóptero se pudo localizar «un cuerpo en el asiento del conductor», según la misma fuente.

Imágenes de la televisión mostraron a un guardacosta colgado de un cable de un helicóptero que intentaba posicionarse encima del vehículo, en medio de una ventisca, a escasos 50 metros del precipicio de las célebres cataratas del Niágara.

«Una mujer de más de 60 años, oriunda del oeste del estado de Nueva York, fue hallada (y) declarada muerta en el lugar», indicó la policía en su comunicado.

La investigación debe determinar cómo cayó el vehículo al río Niágara, entre un puente para autos y una pasarela para peatones, en la comuna de Niagara Falls.

NIAGARA FALLS ACTION: the Coast Guard have lowered an officer into the car to determine if there any any occupants. It has been speculated that two people were in the vehicle.



