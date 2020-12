Transportistas de Neuquén reclaman que el Gobierno los habilite a trabajar

A casi 10 meses del inicio de la pandemia de coronavirus en Argentina, aún hay actividades económicas que siguen paralizadas o con muy poco margen de movimiento. El transporte privado es una de esas áreas que ya no puede sostenerse sin una intervención del Estado. Transportistas autoconvocados de Neuquén reclaman al Gobierno Provincial que los habiliten a volver a trabajar y que les depositen los préstamos con los que se comprometieron hace dos meses atrás. Afirman que son 140 las familias que dependen de la actividad.

Leidi es una de las transportistas afectadas. Explicó que la situación es tan "drástica" que hasta no tienen dinero para cargar combustible en sus rodados y así poder manifestarse por la ciudad. Por eso tienen que programar cada paso que dan, pues no están en condiciones de derrochar.

Quienes aún pueden cargar el tanque de nafta, irán hoy a las puertas del Ministerio de Hacienda para pedir respuestas. En caso de no tener precisiones para el sector, evalúan cortar las rutas el lunes en la mañana, en el Puente Carretero Neuquén- Cipolletti.

Leidi contó que hace dos meses atrás se manifestaron fuera del Aeropuerto Internacional Domingo Perón cuando el presidente Alberto Fernández viajó a la provincia para presentar el Plan Gas 4 en Añelo. En ese entonces solicitaron la reactivación del rubro y créditos a tasas accesibles para seguir sosteniendo sus emprendimientos.

Informó que allí el coordinador general del Ministerio de Hacienda Jorge Isolabella se comprometió a otorgarles préstamos para que puedan sortear la situación. Señaló que en principio se comunicó con algunos transportistas, a quienes les recibió la documentación, pero sostuvo que los créditos nunca se depositaron.

Agregó que de los 140 emprendedores, solo 55 recibieron la llamada de Isolabella. "A mi no me llamaron. La estamos pasando mal. Desde marzo que no trabajamos", recalcó Leidi.

Explicó que, como no tienen un ente que los agrupe, se autoconvocaron e hicieron un grupo para organizarse, pero sobre todo para poder hacer catarsis: "Nadie nos escucha". Detalló que los más afectados son los trasportes dedicados al rubro de la educación y al turismo.

Contó que ella hace turs de compras en Mendoza, para pequeños comerciantes que no tienen la posibilidad de trasladarse hasta Buenos Aires. "Mis pasajeros me preguntan cuándo arrancamos, si ya se habilitó el turismo. Pero a nosotros todavía no nos habilitaron, solo podemos transportar personal esencial", comentó la transportista.

Remarcó que la situación para todo el sector del transporte es "drástica", pues algunos tuvieron que vender sus vehículos para poder pagar los salarios de sus choferes. Añadió que para sostenerse durante estos 10 meses debieron "quemar" sus ahorros.

Leidi no sabe hasta cuando su espalda podrá soportar mantener el emprendimiento sin ningún tipo de ingreso. Expresó que por eso necesitan un crédito: "No estamos pidiendo que nos regalen nada, porque después hay que devolver los préstamos".

Además solicitan que se los exima del pago de las patentes, ya que durante todos estos meses tuvieron que seguir abonándolas, pese a que la actividad estaba paralizada. Otra de las exigencias es que se agilice el trámite para renovar los carnet de conducir.

Pero el principal reclamo es que les habiliten los protocolos para recibir a los pasajeros. "Queremos trabajar. Tenemos las mismas unidades que el transporte de larga distancia, pero a nosotros sólo nos dejan transportar personal esencial", señaló Leidi.

Exigen al Gobierno una respuesta, pues no pueden esperar más. "No queremos tener que llegar a cortar la ruta", aseguró, aunque afirmó que en caso de no tener una respuesta positiva, no les dejan "otra opción".