Tras la elección, a limpiar publicidad

En Argentina cada vez que hay elecciones políticas pintan muros, pintan los puentes peatonales y de vehículos, cuelgan carteles en postes de luz, en puentes peatonales, hasta en árboles para realizar publicidad política.

Realmente luego de cada elección queda un país lleno de desechos de publicidad.

Seguramente en algunas ciudades debe haber regulaciones dónde los obligan a limpiar todo esto.

Pero en otros lugares, cómo mí provincia, Entre Ríos no. En realidad no sé si hay una regulación, pero si existe no la cumplen.

Recuerdo que cuando era adolescente hasta andaban helicópteros tirando boletas políticas por todos lados, por suerte eso ya no lo he visto. Desperdicio de papel y contaminación de espacios verdes.

Por eso llego pido que se cree una ley u obliguen a las agrupaciones políticas a juntar, limpiar y pintar todas las publicidades que quedan post elecciones.

Queremos una Argentina linda, limpia, cuidada en todo sentido.

Angelina Corvetto



Ubajay, ENTRE RÍOS