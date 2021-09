Tras un acuerdo con Manzur, Jaldo será el nuevo gobernador de Tucumán

A último momento y tras un fin de semana de negociaciones y especulaciones, el exgobernador de Tucumán Juan Manzur y su vice Osvaldo Jaldo llegaron a un acuerdo que destrabó la llegada de Manzur al gabinete de Alberto Fernández.

Más temprano, el exmandatario y su vice se reunieron a solas en la sede del Gobierno de Tucumán. Hacía seis meses que estaban enfrentados y esto hacía cada vez más lejana la posibilidad de un acuerdo.

Al termino del encuentro, Jaldo anunció: "Voy a hacerme cargo del Poder Ejecutivo". Luego Manzur salió de su despachó y se fue al aeropuerto para volar a Buenos Aires.

"La reunión se produjo después de varios llamados Jaldo y Alberto Fernández durante el domingo, cuando Jaldo resistió las presiones para irse a un cargo nacional y dejarle la gobernación a un manzurista. Manzur tenía previsto viajar el domingo a Buenos Aires, pero no lo hizo y dejó latente la posibilidad de no asumir", reveló la Política On Line.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández tomará uramento a los nuevos ministros del Gabinete Nacional. El acto se llevará a cabo a las 16 y en el mismo, Santiago Cafiero, asumirá como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, mientras que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, lo hará como nuevo jefe de Gabinete.

El nuevo Gabinete nacional también estará integrado por Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, quien reemplazará a Sabina Frederic. Además, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez ocupará el lugar de Luis Basterra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; mientras que Jaime Perzyck estará en el cargo de ministro de Educación en lugar de Nicolás Trotta.

En tanto, Daniel Filmus comandará el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reemplazo de Roberto Salvarezza, mientras que Juan Ross asumirá como secretario de Comunicación y Prensa, en lugar de Juan Pablo Biondi.

Nota en desarrollo