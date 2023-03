Un amparo vigente exige la realización de una audiencia pública antes de iniciar obras en la ex U9 en Neuquén

La primera etapa de la remodelación de la ex U9 involucra modificar parte del cerco perimetral hacia el muro de seguridad interno, que rodea el edificio carcelario y sus patios internos (foto FLorencia Salto)

La defensoría federal de Neuquén informó que la medida cautelar de no modificar las tierras que pertenecían a la ex U9 de Neuquén, sigue vigente. Se indicó que la causa continúa en trámite en el juzgado federal a cargo de la jueza Carolina Pandolfi y no hay autorización para ejecutar obras en el predio.

La advertencia del ministerio públicode la defensa se produjo cuando la información oficial indicó que la provincia firmó el traspaso definitivo de la ex U9, con el objetivo, entre otros, de la remodelación de la porción intramuros (de 4,3 hectáreas) donde se prevé el desarrollo del proyecto arquitectónico que ganó el concurso nacional de ideas.

El acto oficial se llevó a cabo en Buenos Aires, alrededor del mediodía, entre el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Justicia de la Nacion, Martín Soria.

La rúbrica implicaba un convenio marco con dos objetivos, finalizar el traspaso dominial de la mita del terreno y de los restos carcelarios a Neuquén para poder iniciar la remodelacion y el segundo, disponer de un sector del Complejo Federal de Senillosa V (que fue entregada a la Nación como compensación por el desalojo de las 9 hectáreas de la vieja ex U9 en el centro) para que la provincia aloje en el sector IV, a unos 80 internos que son parte de la superpoblación carcelaria provincial.

Sólo la primera etapa del proyecto que ganó el concurso nacional, involucró 1.200 millones de pesos para las mejoras del cerco perimetral carcelario hacia el edificio o el muro de seguridad que rodea el edificio que durante mas de 100 años fue la cárcel federal de Neuquén.

Alli fue programado el desarrollo de mejoras para activar un parque recreativo, zona de muestras de artesanos, espacios lúdicos y deportivos.

Según se informó desde Obras Públicas de la provincia, la ejecución de los cambios en la parte exterior de la vieja cárcel no se podía llevar a cabo debido a que la provincia no tenía la posesión para llamar a licitación y que el oferente inicie los trabajos. El traspaso de la vieja cárcel no había concluído, se clarificó.

La provincia es parte en el amparo (que tiene prevista una audiencia de juicio a fin de mes), donde las organizaciones reclaman que se haga una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental de la transformación que se pretende.

Desde la defensoría federal se remitió información sobre la cautelar que organizaciones intermedias interpusieron en 2018 cuando se dio a publicidad que se iba a realizar un intercambio de la vieja cárcel federal, la mitad para la provincia y la otra mitad para la ciudad, donde se preveía realizar un desarrollo inmobiliario similar a Puerto Madero.

El amparo que tramita en el juzgado federal 1 involucra las 9 hectáreas, intra muros y el sector de los fondos de la cárcel donde el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido parquizó y abrió una calle interna. Cuando fue electo en 2019, Gaido consiguió un permiso de posesión para realizar en el sector entre Miguel A Camino e Illia (los fondos de la cárcel) un espacio verde, donde se instaló el actual Parque Lineal Jaime De Nevares.