Un dispositivo para medir la glucemia es el ganador del concurso del Balseiro

El equipo “Glucoar” que propuso un plan de negocios para realizar mediciones de glucemia de manera no invasiva obtuvo el primer puesto del concurso IB50K que organiza el Instituto balseiro para alentar proyectos innovadores de base tecnológica.

Los ganadores se dieron a conocer ayer tras una extensa jornada en la que se defendieron los seis proyectos finalistas ante el jurado y se realizaron charlas públicas sobre tecnología y negocios.

Según informó el Instituto Balseiro, el grupo de "Glucoar" liderado por el Alejandro Uriz y Ramiro Ávalos Ribas, obtuvo 36.000 dólares. Su propuesta consistió en un medidor no invasivo de control de glucemia. En el procedimiento tradicional el individuo debe pinchar su dedo, extraer una gota de sangre, depositarla en una tira reactiva y analizarla. Glucoar pretende brindar una solución a esta problemática realizando la medición de glucemia de forma no invasiva. Asimismo, no necesita reactivos y posee conectividad, lo que permite realizar seguimientos. El proyecto corresponde al área de TICS.

También fueron premiados los proyectos “Deep Agro”, con el segundo lugar y un monto de 18.000 dólares, y “Sensior- Biosensor" el tercer puesto con 6.000 dólares.

"Deep Agro" que integran Marcos Mammarella y Martín Regali, es un proyecto que busca nuevas maneras de combatir malezas minimizando el uso de agroquímicos, realizando reconocimiento de malezas en video para la aplicación de herbicidas de forma inteligente.

El equipo de "Sensior- Biosensor" representados por Matías Trujillo y Diego Torres Dimani, proponen la detección a campo en plantas cítricas de la enfermedad HuangLongBing (HLB), que es letal de las plantas cítricas que afecta al mundo entero y hasta el momento no existe un método que la elimine.

El jurado de esta novena edición del concurso IB50K estuvo presidido por el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero; Graciela Faccioli, socia gerente de la empresa Proyección Electroluz SRL; Susana Levy, gerenta de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de San Martín; Arturo Torres, principal de Draper Cygnus Venture Capital Fund; y Carlos Testa, gerente general del Centro Industrial Córdoba de Volkswagen.

Premios especiales

El concurso IB50K repartió, además, importantes premios especiales aportados por instituciones y empresas. El INTA otorgó mil dólares al mejor proyecto en biotecnología al equipo de Sensio-Biosensor (también tercero en la premiación general).

El Conicet entregó un premio de 3 mil dólares al equipo de 24/7 como el mejor proyecto que responda a una demanda de la sociedad.

Pan American Energy premió al equipo Glucoar (el ganador del certamen además) con el reconocimiento al mejor aporte al desarrollo del país y el “mentoreo para ponerse en marcha”. Los proyectos que recibieron el primero, segundo y tercer premio recibieron además el “mentoreo de una semana en Bariloche” aportado por CITES y tres becas para el Posgrado en desarrollo gerencial provistos por la UCA.

El equipo ganador, Glucoar, se hizo además acreedor del premio especial del banco Santander y tendrá acceso directo a la final del concurso Santander X, también participará en el taller de entrepreneurship “UTDT Factory” de la Universidad Torcuato Di Tella. Asimismo recibió una beca completa para un curso de Marketing Digital ofrecido por Digital House y “La Cuponera de la UNL” valuada en 7 mil dólares en servicios especializados para empresas de base tecnológica brindados por expertos de la Universidad Nacional del Litoral y la Aceleradora del Litoral.

Considerando que no hubo proyectos vinculados a las áreas temáticas respectivas, se declararon vacantes los premios especiales de Y-TEC (5 mil dólares) al mejor proyecto en tecnología energética; el premio del BID y la Fundación Bariloche (5 mil dólares) al mejor proyecto en cambio climático con énfasis en eficiencia energética y energías renovables; el de ADIMRA al mejor proyecto vinculado al sector metalmecánico y el de la Universidad Nacional de Quilmes al mejor proyecto de tecnologías aplicadas a la música y el arte.