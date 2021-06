Unter criticó la suspensión de las clases presenciales prevista para mañana

Mañana no habrá clases presenciales en Río Negro porque el gobierno provincial resolvió un asueto en la administración pública provincial, a partir del corrimiento del día del Estatal rionegrino, que es hoy, 27 de junio.

Acordado con ATE, la administración rionegrina informó el jueves que la jornada no laborable “es un reconocimiento a la tarea esencial” de los “agentes del Estado en el actual contexto de pandemia”. Existió, en principio, un intento gubernamental que esa decisión no afectará al dictado en las escuelas, pero finalmente, el viernes, ratificó la suspensión de la presencialidad porque “el personal de Servicio de Apoyo en las escuelas se encuadra en el asueto”.

Ese mismo día, la Unter planteó su rechazo. “No compartimos la decisión”, plantea en el inicio una nota remitida por la secretaria general, Sandra Schieroni a la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia.

Alude al trabajo realizado durante el 2020 y los protocolos elaborados para “el cuidado de la salud y la vida”. Pero, eso “no significa de ninguna manera que cada vez que los edificios no estén en condiciones o cada vez que no se garantice la higiene por falta de insumos o personal se tenga que trabajar desde la no presencialidad”.

Reafirma que “esta nueva modalidad llegó al sistema educativo producto de la pandemia por la que atravesamos” y el gremio docente la justifica solo para “mantener un vinculo pedagógico cuando las condiciones epidemiológicas no nos permitan la presencialidad”.

En otra parte de su nota a Educación, la conducción de Unter se preguntó “qué se hacía en las escuelas el día del empleado público en años no pandémicos” o “el día del empleado público nació producto de la pandemia?”.

Al final, la organización insta a repensar la situación porque “en este contexto, no todo es válido” y pide que se entienda a los “estudiantes, su familia, su cotidianidad, y la organización familiar en cada decisión gubernamental. La educación es algo serio”, concluye.

Desde el martes, Río Negro retomará clases presenciales en toda la Provincia, con la excepción del Alto Valle (Departamento Roca) que no alcanza esa convocatoria al Nivel Medio. La resolución de Salud del viernes ratificó esta situación.