Vecino de El Chocón cosechó un zapallo de 44 kilos, que tendrá un fin solidario

Roberto Corral es un vecino de 71 años de Villa El Chocón que siempre estuvo arraigado de una y otra forma con el trabajo en la tierra. En enero hizo unas plantaciones y hace pocos días se vio gratamente sorprendido por la cosecha de un enorme zapallo de unos 44 kilos. Adelantó que lo donará aunque todavía no definió cuál será el destino de esa entrega solidaria.

“Siempre estuve plantando. He sacado sandías de 16 kilos y medio, tomates de 800 gramos. Pero nunca un zapallo de ese tamaño", contó Roberto.

Al ser consultado si hubo algún secreto para obtener un fruto de ese tamaño, subrayó: "acá con la tierra lo único que tenés que hacer es echarle agua. Te crece cualquier planta. Argentina es maravillosa", expresó.

La huerta donde lo cultivó es una porción de tierra que está cerrada alrededor para evitar los ingresos de animales. Es una superficie de 15 por 5 metros de ancho.

“Me gusta mucho la tierra, la planta, los animales. Y resulta que había una chica que vendía plantas en Senillosa. Y le quedaba una sola planta de zapallo. Y me la llevé junto a unos plantines de tomates. Y esa planta fue la que dio el zapallo gigante. Uno fue de 44 kilos y el otro de 12-15 kilos”, relató sobre esa compra fortuita que derivó en el enorme zapallo.

Dijo que las semillas las guardará para usar en una próxima siembra.

El zapallo que sobrepasa el tamaño de una balanza será donado. “Pensaba entregarlo en el hospital de EL Chocón. Voy a hablar primero con ellos. Sino a algún comedor o guardería, donde haga falta. Viajo seguido para Neuquén así que capaz lo lleve para allá", reveló.

En su espacio productivo ha cultivado apio, perejil,tomate, berenjena, zapallo, sandía, melones, zapallito de tronco, zapallos, entre otros.

“Tengo dos cosas. Me gusta la tierra y me gusta trabajar. Por eso no me puede faltar nada”, expresó Corral.

El vecino se encuentra sobre la Ruta Nacional 237, a unos pocos metros después del camino de ingreso a El Chocón, donde tiene además una casa de alojamiento y un local gastronómico.

En la zona ya hay antecedentes de cosechas con productos de gran tamaño. En marzo de este año un productor de Cutral Co obtuvo de su chacra un zapallo de 88 kilos.