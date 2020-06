Vecinos del niño que murió en el incendio cortaron la Autovía Norte en Neuquén

Tras la muerte de un niño en un incendio en el barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén, vecinos cortaron la ruta. El bloqueo se ubica en la Autovía Norte, en lo que se conoce como la Bajada del Maida. Exigen la reactivación de la obra de gas. "Acá murió un niño inocente solo por querer calefaccionarse", enfatizó Fernando Martínez.

Informaron que el corte es total y que solo dejarán pasar ambulancia y personal de salud.

Ayer en la tarde, pasada las 18, tras una reunión fallida en la que no se presentaron las autoridades provinciales, cortaron el tránsito en el mismo punto. Levantaron el bloqueo luego de las 20, pero retomaron esta mañana sin intenciones de marcharse de la calzada, hasta tanto no se presenten los funcionarios correspondientes:"Es un corte pacífico, pero no los vamos a dejar pasar".

El hombre señaló que "se tiran la pelota" entre la Municipalidad y la Provincia, y que nadie quiere hacerse cargo. Sin embargo, remarcó que fu el gobernador Omar Gutiérrez el que se comprometió, en su última campaña, a concretar la obra de gas. "Después de que ganó, vinieron y recorrieron las casas para comenzar el proyecto, pero después no vinieron nunca más", contó Martínez.

También reclaman que se ubique un cuartel de Bomberos cerca del barrio, ya que el más cercano es el de Hipódromo, a una gran distancia del lugar. Señalaron que en menos de un mes, se incendiaron tres casas por desperfectos eléctricos en los artefactos con los que se calefaccionaban.

"No queremos tener que lamentar una muerte por un incendio nunca más", enfatizó Martínez. Subrayó que la familia del niño "no tiene consuelo" y que murió una "víctima inocente".

Martínez indicó que alrededor de 50 vecinos se organizaron para mantener el corte por turnos. Explicó que en este momento 20 personas se encuentran apostadas sobre la Autovía Norte.