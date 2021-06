Vivimos equivocados

CIPOLLETTI

Quise anotarme para mi segunda dosis de vacuna contra el Covid-19 en Cipolletti.

Me dice la página que no estoy inscripto en la provincia (cosa que sabía no era cierta). Ingreso a la página de la Provincia, consulto y me responde que no estoy anotado (!?).



Pongo mi mejor ánimo y rehago todo el procedimiento para anotarme.

Cuando lo concluyo la página me dice que ya estoy anotado, que no puedo seguir el trámite (?).

Conclusión: estoy anotado, pero no estoy anotado, y como no estoy anotado no puedo acceder a la página de Cipolletti.



Llamo entonces al teléfono de Provincia…

Llevo 15 minutos y contando… sin respuesta…

Mario López

DNI 11.233.474