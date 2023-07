Búsqueda desesperada de una ballena enmallada en Península Valdés: «¡Las pesqueras otra vez!»

Un ejemplar de ballena franca austral fue divisado con una malla de pesca adherida a la cola sobre el Golfo Nuevo, al sur de Península Valdés y desde el domingo, la “red de varamientos” de Chubut que salió en su búsqueda para poder intervenir y liberarla. «Fue realmente doloroso de ver. Se observó un ejemplar con una característica mancha en el dorso, luchando tras quedar atrapada con una red de pesca», dicen algunos de los que estaban presentes en las redes (@misticetofotografia).

El domingo a las 16 desde la embarcación Mimosa 3, a la altura de la zona conocida como “el paredón de Piaggio” vieron que la ballena realizaba golpes con la cola. Al acercarse, observaron que del pedúnculo colgaba una red de pesca y que los movimientos correspondían a un acto de desesperación, ya que el animal se encontraba imposibilitado para nadar correctamente y en riesgo de muerte.

Es un ejemplar muy identificable ya que cuenta con una mancha blanca en el dorso, poco común en esta especie de ballena. Los que estaban allí, dicen que los golpes que daba denotaban mucho cansancio y la respiraciones demostraban fatiga.

«Estas cosas también pasan acá, no hay que mirar para un costado. Las redes, los barcos pesqueros, los cabos, las cosas que tiramos al mar, aunque sean pequeños van al estómago de ellas o pasa esta situación que vivimos y no solamente con las ballenas si no con cualquier animal que esté en nuestro hermoso golfo. Nos parte el corazón en mil pedazos, con una gran impotencia», escribe Ernesto Ricci @ernestricci, el autor del video.

El intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, la única población ubicada sobre la península, dijo el lunes a Télam que “el animal se mueve, se sumerge y sigue, por lo que no siempre es fácil localizarlo, pero tenemos a la gente más capacitada haciendo la tarea, que esperemos se complete a la brevedad”.

«Personalmente me resultó muy angustiante presenciar hechos evitables que perjudican de esta manera a un animal que está protegido en todo el mundo, que elige estas aguas para poder dar a luz y que representa un emblema no solo para las personas que convivimos con ellas a diario, sino también para miles de personas que eligen venir a visitarlas con el simple fin de observarlas», uno de los presentes ese día Tomas Baya expresa lo que siente en sus redes, @tomasbaya.

El jefe comunal también cuestionó “la falta de empatía” del sector pesquero, al que le pidió “un cambio de actitud” por ¨la enorme cantidad de residuos que quedan en la costa, como cajones de plástico y demás”.

No es la primera vez que suena la alarma ambiental en estas costas. Hace más de un año, las imágenes de residuos plásticos en las costas de Península Valdés preocuparon e indignaron. Se trata del área protegida de la provincia de Chubut que posee uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Cajones, baldes y restos de redes de pesca que tiran los barcos que surcan el sur del Océano Atlántico en busca del preciado langostino o calamar patagónico, aparecían sobre la arena como una bomba de tiempo para la fauna que allí habita.