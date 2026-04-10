Cartagena de Indias: playas turquesas, calles coloniales y un destino que enamora a primera vista

Ubicada sobre el mar Caribe, Cartagena de Indias es uno de los destinos más emblemáticos de América Latina. Conocida como «La Heroica», la ciudad seduce por sus playas, su clima cálido y, sobre todo, por una identidad cultural que atraviesa cada rincón.

El corazón de Cartagena es la Ciudad Amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Allí, entre calles empedradas, balcones coloniales y plazas históricas, se concentra buena parte de la vida turística y del legado de la época de la conquista.

Muy cerca se levanta el Castillo de San Felipe de Barajas, una imponente fortaleza considerada la más grande construida por los españoles en América. Su estructura y sus túneles subterráneos reflejan la importancia estratégica que tuvo la ciudad durante siglos.

Pero Cartagena también late en barrios como Getsemaní, donde el arte urbano, los murales y la vida cultural transformaron sus calles en uno de los puntos más vibrantes. Allí, la Plaza de la Trinidad funciona como punto de encuentro para locales y visitantes.

El mar, claro, es otro protagonista. Desde la ciudad parten excursiones hacia las Islas del Rosario y Barú, donde las playas de arena blanca y aguas cristalinas ofrecen una postal típica del Caribe. También es habitual cerrar el día con un paseo por la bahía o contemplar el atardecer desde las murallas.

Postales de una ciudad bañada por el mar. Foto: gentileza.

Para quienes buscan experiencias distintas, el Volcán del Totumo propone una actividad singular: sumergirse en un baño de lodo dentro de un pequeño cono volcánico.

Cartagena cultural: mucho más que playas

Más allá del turismo clásico, la ciudad despliega una fuerte impronta cultural. Uno de los recorridos más atractivos es seguir los pasos de Gabriel García Márquez, a través de circuitos que evocan los escenarios y relatos de su obra, en una experiencia que mezcla literatura e historia.

Calles coloniales llenas de historia y color. Foto: gentileza.

Cartagena también se expresa en iniciativas callejeras y comunitarias que acercan la cultura a vecinos y visitantes, reforzando su identidad más allá de los circuitos tradicionales.

A pocos kilómetros, el San Basilio de Palenque ofrece una experiencia histórica única. Fundado por esclavos africanos que escaparon de la colonización, es considerado el primer pueblo libre de América. Su lengua y sus tradiciones fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Calles coloniales y balcones coloridos en el centro histórico de Cartagena de Indias. Foto: gentileza.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Sabores como las arepas de huevo, los ceviches, el arroz con coco y las frutas tropicales completan una experiencia que combina historia, cultura y mar.

Cómo viajar a Cartagena desde Argentina

Para quienes viajan desde el país, no hay vuelos directos a Cartagena de Indias, por lo que el trayecto suele incluir una escala, generalmente en Bogotá o Panamá. Desde Buenos Aires, el viaje total puede demorar entre 8 y 12 horas, dependiendo de la conexión.

Otra opción es volar a Bogotá y desde allí tomar un vuelo interno de aproximadamente una hora hacia Cartagena. Varias aerolíneas cubren estos tramos con frecuencia diaria.

En cuanto a requisitos, los ciudadanos argentinos no necesitan visa para ingresar a Colombia como turistas, aunque sí deben contar con pasaporte vigente. También se recomienda contratar seguro de viaje y verificar requisitos sanitarios actualizados antes de partir.

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