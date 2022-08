Caviahue: el Salto del Agrio lleno de nieve en un video, mirá el paisaje maravilloso

Omar Moya siempre anda con su dron buscando capturar esos paisajes inolvidables de Neuquén. Con esa misión llegó a Caviahue el fin de semana pasado. Quería retratar el Salto del Agrio, para atesorarlo. «Salir de laburar el sábado pasado y me fui para allá a ver el Salto, porque no lo conocía nevado», dice para arrancar.

Pero al llegar, Prefectura le anunció que no se podía llegar porque el camino estaba cerrado por la nieve. El día que iba a volver, una chica le cuenta que había un camino por El Huecú, que ella había recorrido una vez en bici, que lo llevaría hasta la mítica cascada.

«Me fui hasta Loncopué y me mandé, unos gauchos que iban con unos caballos, me dijeron que tenga cuidado con el camino. Decidí seguir, total si veía que se ponía feo me volvía. Pero el camino estaba despejado, sin nada de nieve, ni barro. Dos kilómetros antes de llegar me bajé del auto y empecé a caminar, porque había nieve. Y llegamos al salto, estaba tan hermoso», relata Omar.

Omar había estado ahí en el verano, cuando estaba lleno de gente. Ahora no había nadie, ni huellas. «No había viento, todo el paisaje nevado. Tomamos unos mates en la orilla, con mis amigos, no nos queríamos volver. Hicimos un montón de fotos y videos», dice y comparte.

Salto del Agrio nevado. Foto y video: @omaralexismoya

El salto del Agrio es una maravilla que comienza con el arroyo que nace en las entrañas del volcán Copahue y se hace río hasta dar vida a esa cascada de unos 45 metros: el agua cae a una laguna entre paredones de piedra de colores verdes, naranjas y rojo, en ese cañón formado por sucesivas coladas volcánicas. Detrás hay un cerro nevado y a la derecha una araucaria solitaria. El blanco domina la escena y la panorámica es espectacular.

Cuando ese recorrido está intransitable por la acumulación de nieve, desde Turismo Caviahue sugieren hacerlo con guías habilitados y agencias. La propuesta que brindan es llegar hasta la cascada en camionetas adaptadas con orugas, con dos escalas.12.000 pesos por persona. Los menores de 11 años tienen 20% de descuento y los de 6 van sin costo.

Omar siempre comparte sus producciones en @omaralexismoya