Catedral: «La falta de decisión está frenando toda la obra y la inversión»

Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del centro de esquí, alertó que la demora en la aprobación de los parámetros urbanísticos que reglamentan la construcción en el área del cerro Catedral, compromete la temporada de invierno del 2027. La empresa espera la normativa para poder avanzar en obras, entre ellas la construcción de la base para la nueva telecabina Amancay.

«Lo que está pasando en el Catedral es que la falta de decisión está frenando toda la obra y la inversión en el cerro», señaló a este medio Hugo Tossio, coordinador general y gerente de Montaña de Capsa, y agregó «eso de no dar respuesta pone en riesgo la inversión a futuro. Por un lado nos piden inversión pero por otro nos frenan».

La nueva telecabina Amancay, que está guardada en Buenos Aires, requiere de infraestructura para su instalación, para lo que hay previsto un edificio de 11.530 metros cuadrados en la base que concentrará la estación inferior del medio de elevación, además de espacios comerciales, gastronomía y servicios.

La nueva telecabina será capaz de trasladar a 3 mil pasajeros por hora, lo que amplía las capacidades del centro de esquí frente al flujo de turistas y residentes que acuden a las pistas. Desde la empresa, han enviado cartas al Intendente y a los concejales, para destrabar la normativa.

La nueva Telecabina Amancay tendrá góndolas con capacidad para diez pasajeros sentados y tecnología de última generación. Los equipos ya se encuentran en el país. Gentileza.

«Para instalar la telecabina necesitamos demoler edificios para crear uno nuevo», explicó Tossio y remarcó que «no hay ventas de terrenos como nos dicen. Los parámetros no quieren decir que Capsa puede hacer lo que quiera, sino que nos definan qué podemos hacer, qué cerro quieren y en qué podemos invertir».

El referente de la empresa contó que, a principios de octubre, enviaron invitaciones a todos los concejales, para «recorrer el cerro, conocer el proyecto en el lugar y conversar sobre las definiciones pendientes. Hasta hoy, la invitación sigue sin respuesta».

«Estamos ampliando el Play Park con lo que está a nuestro alcance. Son 2.400 metros cuadrados sobre un plano entre lo que es la entrada a la telesilla Ciprés, rodeando la boletería Amancay, como un jardin de nieve, un lugar plano para la primera experiencia con los esquíes», detalló Tossio. Esa ampliación implica también el sistema de cañones, que fabrican nieve artificial, movibles para garantizar nieve en el plano.

«Seguimos avanzando y apostando a los residentes, trabajando con los bancos para ofrecer la posibilidad de pagar en cuotas el Pase Residente 2027, que mantiene el precio del año pasado», agregó el referente de la empresa.

Además del mantenimiento de los medios para la próxima temporada, Capsa está remodelando dos edificios que volvieron a su posesión: el refugio Punta Nevada y el shopping Las Terrazas. «Estamos modernizando las locaciones, sin tocar nada de lo estructural», explicó Tossio.

Hugo Tossio, gerente de montaña de Capsa: «Estamos modernizando las locaciones, sin tocar nada de lo estructural». Foto: Gentileza.

Las obras en el shopping renovarán las instalaciones «para que sea más agradable, con mejores servicios para los clientes. Un edificio más amigable y homogéneo», señaló Tossio en relación a los locales comerciales. En cuánto a los comerciantes que arrendaban locales en el establecimiento, el referente aseguró que «se le dará prioridad a los locatarios que quieran seguir».

Por último, Tossio hizo hincapié en la necesidad de obtener una respuesta del Municipio cuánto antes, para poder proyectar las inversiones en la base del cerro Catedral: «para construir o demoler edificios, tenemos que tener la autorización. Sin los parámetros no podemos hacer nada».

«Nos corresponde operar el centro de esquí, invertir y ejecutar las obras en el marco del contrato de concesión», afirmaron desde la empresa, y agregaron que «al Municipio, a través de sus órganos competentes, le corresponde cumplir las obligaciones que asumió en ese mismo contrato y dar una respuesta sobre las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto».