De El Bolsón al Alto Valle: La Fiesta Nacional del Lúpulo se presentó en Cipolletti

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y su par de El Bolsón, Bruno Pogliano, encabezaron este lunes una conferencia de prensa en el Alto Valle para presentar la 48ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, uno de los eventos culturales y turísticos más emblemáticos de Río Negro.

Fiesta Nacional del Lúpulo: un vínculo entre la zona andina y el vallle

Buteler destacó la decisión de El Bolsón de elegir Cipolletti como sede de la presentación y la vinculó con una mirada de integración provincial. “El Bolsón es una ciudad rionegrina y nosotros tenemos un compromiso con el desarrollo de toda la provincia. Esta acción fortalece el vínculo entre la zona andina y el Valle”, señaló.

En ese sentido, remarcó que El Bolsón es uno de los principales destinos turísticos para los vecinos del Alto Valle, tanto en invierno -por la nieve y el esquí- como en verano, por sus lagos, refugios y cercanía con Bariloche. “Que el cipoleño y el valletano conozcan la propuesta de la Fiesta del Lúpulo es clave para ponerla en agenda y generar movimiento turístico”, agregó.

Bruno Pogliano y Rodrigo Buteler, intendentes de El Bolsón y Cipolletti. Foto Matías Subat.

El jefe comunal de Cipolletti también subrayó el impacto económico indirecto que tienen este tipo de eventos en toda la provincia. “Cuanto más turismo tengamos en Río Negro, más recursos se generan y eso luego se redistribuye a los municipios a través de la coparticipación y la obra pública. El turismo es un círculo virtuoso para los rionegrinos”, afirmó.

Por su parte, Pogliano explicó que la elección de Cipolletti respondió a la fuerte relación turística con el Alto Valle y a la afluencia de visitantes que llegan también desde Neuquén y Chubut. “Es una ciudad amiga y un público que nos elige durante todo el año”, sostuvo.

Fiesta Nacional del Lúpulo: días y cronograma

La Fiesta Nacional del Lúpulo se realizará los días 19, 20, 21 y 22 de febrero, en su edición número 48. “El Bolsón se viste de fiesta para rendir tributo al lúpulo y a los pioneros. Somos los principales productores de lúpulo de Sudamérica, el ingrediente que le da sabor a la cerveza, y eso nos distingue”, destacó el intendente.

La grilla artística incluirá a Nonpalidece el viernes, La Beriso el sábado y Emanero el domingo, además de una fuerte presencia de artistas locales. “El Bolsón se caracteriza por su diversidad cultural y la calidad de sus músicos”, remarcó.

Consultado por el contexto de los incendios forestales en la Patagonia, Pogliano reconoció que la situación afecta a toda la Comarca Andina, aunque aclaró que los focos activos se encuentran en zonas más alejadas de El Bolsón.

“Duele mucho lo que está pasando en Cholila y Epuyén. Venimos de temporadas difíciles, con incendios y falta de nieve en invierno, pero El Bolsón siempre mira al futuro con optimismo y se vuelve a levantar”, concluyó.