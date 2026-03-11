El refugio suspendido en altura que revoluciona el turismo extremo en la Patagonia

Dormir suspendido en el vacío, protegido apenas por una cápsula de alta tecnología mientras el viento patagónico dicta el ritmo de la noche, dejó de ser una fantasía de escaladores. Lo que nació como el sueño de un arquitecto venezolano que llegó a Argentina en 2015 buscando un nuevo comienzo, se ha transformado en OVO Patagonia: el refugio más vertiginoso del cono sur.

Ubicado en una pared rocosa a 300 metros de altura, este proyecto no es solo un hotel, sino una pieza de ingeniería extrema que fusiona la adrenalina de la altura con el confort de un diseño de interiores premiado internacionalmente.

La joya de ingeniería que revoluciona el turismo en la Patagonia: ¿dónde se encuentras las cápsulas OVO?

Según la propia descripción de OVO Patagonia, «para llegar a estas cápsulas de ensueño, los viajeros caminarán a través de un bosque nativo y se aventurarán en una Vía Ferrata, una experiencia emocionante en sí misma«.

Las cápsulas de OVO Patagonia, en altura. Foto: OVO Patagonia.-

«Se puede venir a disfrutar de una visita con vistas al Fitz Roy – cerca de El Chaltén – o pasar la noche bajo el cielo nocturno prístino» indican oficialmente en su página.

La joya de ingeniería que revoluciona el turismo en la Patagonia: de Táchira a la cima del diseño global

La historia detrás de la estructura es tan fascinante como la vista que ofrece. Luis Aparicio, formado en la Universidad del Táchira, llegó al país sin contactos pero con una pasión clara: la escalada y la arquitectura.

Al fundar el estudio Perspectiva Aérea, logró capitalizar su nicho, uniendo el deporte de riesgo con la habitabilidad. Tras años de prototipos y desafíos logísticos en terrenos de difícil acceso, su resiliencia dio frutos en 2025, cuando el proyecto fue galardonado con los AHEAD Awards y los DNA Paris Design Awards, posicionando a Argentina en el radar de la arquitectura de vanguardia mundial.

La joya de ingeniería que revoluciona el turismo en la Patagonia: una cápsula de supervivencia y lujo sensorial

El refugio OVO no es una construcción convencional; es un sistema de anclaje de alta precisión diseñado para resistir las condiciones climáticas más hostiles de la región.

Estructura : la cápsula permite una visión de 360 grados, ofreciendo una inmersión total en el paisaje natural.

: la cápsula permite una visión de 360 grados, ofreciendo una inmersión total en el paisaje natural. Ingeniería : cada etapa del desarrollo exigió soluciones técnicas inéditas, adaptadas a la roca viva y a ráfagas de viento que superan los estándares de la construcción urbana.

: cada etapa del desarrollo exigió soluciones técnicas inéditas, adaptadas a la roca viva y a ráfagas de viento que superan los estándares de la construcción urbana. Experiencia: más allá del pernocte, la propuesta busca una conexión emocional y sensorial con el entorno, donde el huésped se siente parte del ecosistema aéreo.

La vista de OVO Patagonia. Foto: OVO Patagonia.-

La joya de ingeniería que revoluciona el turismo en la Patagonia: el futuro de la arquitectura en altura

El éxito de esta propuesta en la Patagonia es solo el primer paso de un cambio de paradigma en el turismo de aventura. Aparicio y su equipo ya trabajan en la creación de nuevos sistemas constructivos que permitan replicar estas cápsulas en diferentes climas y geografías del mundo.

El objetivo es claro: desarrollar una arquitectura que permita habitar el aire de manera sostenible y segura, transformando espacios considerados «inalcanzables» en destinos de clase mundial.