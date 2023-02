Este finde de carnaval, descubrí la playa más linda de la cordillera en Villa Traful

El lago Traful es un imán por su azul profundo en una superficie de 76 kilómetros cuadrados. Villa Traful lo rodea y el aire puro y ambiente tranquilo que se respira invitan a sumergirse en el disfrute. Este verano, la playa La Puntilla se llevó todas las miradas y te invita a un chapuzón para este fin de semana largo de carnaval.

Está a sólo 2 kilómetros del centro y lo que más llama la atención, sin dudas es el color del agua y también su temperatura ideal de no más de 15 grados. La costa está tapizada de piedras muy finas, y es muy extensa por lo que es una de las más elegidas. Cuando vayas, debés tener en cuenta que no hay parador que no hay sitios para realizar compras cerca, se recomienda llevar todo para comer y tomar.

Villa Traful – Playa La puntilla.

Algunos viajeros que la eligen postean en sus redes «Es hermosa, no vas a poder creer el color del agua». Tiene mirador y una hermosa vista a enormes montañas. Al llegar hay un cartel y estacionamiento gratuito y solo vas a tener que caminar poco mas de 200 metros.

El increíble lago Traful.

Las costas del lago presentan acantilados y playas. Desde las playas se puede realizar pesca con mosca de truchas arco iris. En uno de los acantilados se encuentra el mirador del Traful, también conocido como Mirador del Viento. Este mirador se encuentra a unos 100 metros de altura sobre un acantilado. Actualmente este mirador se encuentra cerrado por peligro de derrumbe.

Cómo llegar a Villa Traful y precios

Está a 100 kilómetros de Bariloche y a 65 de Villa La Angostura, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Al llegar, primero es bueno pasar por el Mirador del Traful, a 5 km del pueblo.

Para llegar a la playa, hacé 2 kilómetros desde el centro por la ruta 65 yendo desde Traful hacia la Ruta de los 7 lagos.

En el pueblo no hay taxis ni colectivos. la señal de celular es mala. No hay centro de compras. Sí, lindos lugares para comer rico y pasarla bien. Es ideal para desconectar.

Precios: Una cabaña con una habitación para dos personas se consigue por unos $16.000 sin desayuno y con estacionamiento al aire libre. Los campings completos que tienen hasta secador de pelo en los baños, salen unos $4000 la noche. En @villatrafulpatagonia tenés toda la información.

A orillas del lago Traful, la opción de un día de playa, es amplia y hermosa. Foto: Juan Thomes.

Por otra parte, además de destacar por la belleza de sus paisajes naturales, también cautiva con su exquisita gastronomía. A través de los sabores experimentamos la cultura, las tradiciones y la historia.

Otras actividades para hacer en Traful

Se puede hacer trekking de baja dificultad para toda la familia, llegar a cascadas imponentes, conocer lagunas de una belleza excepcional, transitar por un bosque y disfrutar de las costas del lago en cualquier rincón, con playas increíbles.

Pero el principal atractivo es el lago y su belleza particular que no existe en otro de la zona porque cuenta con el único bosque de lengas sumergido, de 30 metros, producto de un desplazamiento de una ladera montañosa que dejó los árboles estoicos que sobresalen del fondo y salen a la superficie, sumándole mayor atractivo.

Buceo en el espectacular bosque sumergido de Villa Traful. Foto: Sergio Massaro.

Un dato a tener en cuenta es que en el lago Traful no hay catamaranes y todas las excursiones se realizan con embarcación semi-rígida para que generen el menor impacto posible al ingresar a la zona del bosque sumergido.

También las excursiones de Traful ofrecen un tour guiado embarcado, cruzando el lago, para acercarse al bosque sumergido. Se llega hasta la falla geológica en la costa norte para observar el desplazamiento de la ladera y el bosque que emana de las profundidades. El paseo demora 1:15 horas hasta el regreso al muelle. Incluye un recorrido de las playas y se pueden observar los acantilados de origen glaciar.

Otro plan es seguir la excursión y combinarla con un trekking. Para esto se llega hasta la playa de Bahía Grande, resguardada del viento, con arena volcánica y bosque de cipreces. Desde ese punto se camina un trayecto de unos 3 kilómetros hasta la laguna Azul, una de las lagunas Mellizas, que tiene un nivel de exigencia medio.

En el Lago, además de hacer playa, se puede visitar el único bosque de lengas sumergido. Foto: Alfredo Leiva

Con un cruce embarcado del lago también se puede realizar el trekking hasta las pinturas rupestres de origen Tehuelche y luego a las lagunas Mellizas, Azul y Verde.

En total son 12 kilómetros en circuito y entre ambas lagunas se hace una parada para almorzar, con la vianda que cada uno debe llevar, y descansar por unos minutos. El regreso es por la Bahía Grande.

Senderos y cascadas

Cerca de la villa turística hay varios puntos de interés para llegar por cuenta propia. Las costas y playas son variadas para explorar con tiempo y sin apuro. Una predilecta por todos es Puerto Arrayán, que se desprende de la ruta 65 camino en dirección a la intersección con la ruta 40.

También hay un sendero corto a la cascada Catarata, a unos 10 kilómetros del centro, y otro camino para recorrer a pie hacia la cascada Coa-Có y Arroyo Blanco, a 30 minutos.