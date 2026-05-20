Un buen plan para este 25 de Mayo cerca de Neuquén: locro, chacra, vino y música folclórica

La bodega Puerta Oeste celebrará el 25 de Mayo con locro, vinos neuquinos y música folclórica en vivo.



El próximo 25 de Mayo tendrá aroma a locro recién servido, vino neuquino y tortas fritas caseras en Senillosa. La bodega artesanal Puerta Oeste organizó una jornada especial para celebrar el Día de la Patria con una propuesta que combina gastronomía regional, cultura y experiencias turísticas vinculadas a la identidad neuquina.

La actividad se desarrollará durante todo el lunes y ofrecerá un almuerzo patrio con opciones de locro tradicional o cordero patagónico, acompañado por degustación de vinos y música folclórica en vivo.

Además de la experiencia gastronómica, quienes participen podrán recorrer la bodega a través de una visita guiada y conocer uno de los espacios culturales más emblemáticos de Senillosa: la réplica de la Casa Histórica de Tucumán, un sitio que se convirtió en símbolo de la localidad.

La experiencia incluirá visitas guiadas, gastronomía regional y un recorrido por la réplica de la Casa Histórica de Tucumán en Senillosa.

La propuesta contará con la participación de cocineros invitados como Susana Zabala, Christian Aranda, Cristian Villagra y Mailen Cayhueque, quienes elaborarán distintos platos inspirados en la identidad culinaria neuquina y patagónica.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que este tipo de iniciativas ayudan a fortalecer el turismo gastronómico y el enoturismo en la provincia, integrando producción regional, paisaje, cultura y experiencias.

También remarcaron la importancia de generar actividades durante fechas patrias y fines de semana largos para incentivar el movimiento turístico y potenciar el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Cómo participar

La experiencia incluirá traslados desde Neuquén capital y Plottier, c on salida prevista a las 11 y regreso a las 17.

El valor será de 95 mil pesos por persona con traslado incluido y de 70 mil pesos sin traslados. Desde la organización informaron que los cupos son limitados y las reservas anticipadas pueden realizarse vía WhatsApp al 299 3275120.

Cocineros invitados elaborarán platos típicos neuquinos y patagónicos para una jornada pensada en torno a las tradiciones argentinas.

En un contexto donde el turismo gastronómico sigue creciendo como uno de los grandes atractivos de Neuquén, la propuesta aparece como una alternativa distinta para celebrar el 25 de Mayo entre sabores regionales, vinos patagónicos y tradiciones argentinas.

Cómo llegar a Puerta Oeste

Puerta Oeste se ubica en Chacra 54 Lote 2 de Senillosa, una localidad de la región Confluencia a 33 km de la capital provincial, por la ruta nacional N° 22. Entre las bardas de la meseta patagónica y el cauce del río Limay, se encuentra en un valle de tierras fértiles aptas para el cultivo de frutales.