Fin de semana largo: los destinos más elegidos y cuánto cuesta hoy una escapada

Ia a Puerto Iguazú en un paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo sale $922.908.

El calendario vuelve a marcar una pausa y, con ella, una tendencia que se repite. De cara al fin de semana largo por el Día del Trabajador, los argentinos retoman la idea de escaparse, aunque sea por unos días. Los números acompañan esa percepción: según Despegar la demanda creció un 50% en viajes nacionales y un 46% en internacionales respecto al mismo feriado de 2025.

El movimiento es parejo. Dentro del país, las búsquedas subieron un 47% en el último mes y muestran una preferencia clara por destinos ya instalados en el mapa turístico: Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Salta. Lugares que combinan accesibilidad, oferta variada y la posibilidad de resolver una escapada en pocos días.

En el plano internacional, el crecimiento es más moderado, un 16%, pero sostenido. Santiago de Chile, Río de Janeiro, Florianópolis, Foz de Iguazú y San Pablo aparecen entre los más elegidos. Son destinos cercanos, con buena conectividad y opciones que permiten ajustar el viaje al presupuesto disponible.

A la par, comienzan a asomar nuevos intereses. Asunción, Miami y Lima ganan espacio entre las búsquedas al exterior, mientras que a nivel local crece la atención sobre Córdoba, Neuquén y San Miguel de Tucumán. Una señal de que, aunque los clásicos se mantienen, hay margen para explorar otras rutas.

Villarrica se ubica en la región chilena de La Araucanía, a unos 100 kilómetros al noroeste del paso Mamuil Malal.

El dato no es aislado. Los fines de semana largos se consolidan como una herramienta clave para sostener el movimiento turístico durante el año. En ese contexto, los paquetes que combinan vuelo y alojamiento aparecen como una de las opciones más elegidas, con ahorros que pueden alcanzar el 30% frente a la compra por separado.

En cuanto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando con el 63% de las operaciones, seguida por débito y billeteras virtuales como Mercado Pago. En los viajes internacionales, se mantiene el uso de financiamiento en cuotas y crece la elección de pagos en dólares, una estrategia que apunta a ordenar el gasto en escenarios de variación cambiaria.

Con este escenario, el próximo fin de semana largo no solo anticipa movimiento en rutas y aeropuertos. También confirma una conducta: la de aprovechar cada fecha disponible para viajar, incluso en estadías breves, como forma de cortar con la rutina y sostener, en lo posible, el hábito de salir.

Algunas propuestas para disfrutar del finde largo en Despegar del 1 de mayo son:

Puerto Iguazú: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $922.908. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, biblioteca, piscina, mesa de pool, parque acuático, jardín, zona de picnic y estacionamiento gratis. Precio por persona.

Santiago de Chile: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $456.169. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con piscina, gimnasio y terraza. Precio por persona.

Bariloche: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $840.769. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, jardín y estacionamiento gratis. Precio por persona.

Río de Janeiro. Furor para ir a ver a una artista internaiconal que actuará gratis.

Río de Janeiro: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $970.859. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, jardín y zona de picnic. Precio por persona.

Mendoza: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $649.851. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet, jardín. Precio por persona.

Asunción: Paquete de viaje por 2 noches, del 1 al 3 de mayo a $543.707. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con salón de juegos, piscina, gimnasio, solarium y estacionamiento gratis. Precio por persona.