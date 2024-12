Los 10 pueblos de Argentina, perfectos para unas vacaciones diferentes según el influencer que viaja con sus perros

Bahía Creek, Río Negro Un lugar que parece salido de otro mundo.

Con una van cargada de sueños, tres perros como copilotos, y el espíritu inquieto de quien busca historias en cada rincón, Guido Rodríguez, influencer de viajes y explorador nato, recorre el país y muestra pueblos que pueden servir como guía de viaje para aquellas personas que buscan destinos diferentes para las vacaciones de verano.

Guido Rodríguez realizó un increíble viaje en motorhome con sus tres perros Timón, Pumba y Barú. No es solo un influencer; que comparte sus aventuras en @gui10road, es un contador de historias que, con cada posteo, recuerda la importancia de mirar más allá de los destinos turísticos tradicionales. Sus recomendaciones invitan a recorrer un país diverso y profundo, compartir con la gente de los pueblos, o destinos poco conocidos, detenerse en los detalles y, sobre todo, a disfrutar del viaje con los ojos bien abiertos.

Guido Rodríguez, viajero e influencer, con sus tres perros y a bordo de una motorhome recorrió gran parte del país.

Siete meses duró la aventura de Guido y sus tres compañeros perrunos por las rutas de Argentina. En su recorrido visito increíbles provincias como San Luis, La Rioja, Catamarca, La Pampa e incluso Río Negro. Cuando decidió poner en pausa su proyecto dijo: «Fueron 7 hermosos meses donde viví momentos realmente mágicos y únicos. Conocí pueblos en profundidad, esos pueblos que la gente no suele visitar… Y me llevo el cariño de cada persona que me crucé en el camino».

Hace unos días compartió una lista de 10 pueblos pequeños de Argentina, perfectos para quienes buscan una conexión con la naturaleza, lejos del bullicio. Antes de comenzar, dejó una advertencia con la sinceridad que lo caracteriza: “Sepan que todos los lugares en Argentina están llenos de gente en enero”. Y entonces abrió la puerta a destinos imperdibles.

Choele Choel, Río Negro. Guido lo define como «la ciudad que muchos elegirían para vivir».

Trapiche, San Luis

Un rincón donde los ríos desembocan en el embalse La Florida, perfecto para nadar en ollitas naturales o disfrutar del atardecer con un mate frente al dique. Guido recomienda almorzar en los balnearios locales y cenar en Florencia, el restaurante estrella del lugar. Reta, Buenos Aires

Este paraíso costero, de apenas 2.000 habitantes, es ideal para los amantes de la naturaleza. Sus médanos, la arena fina y los árboles que arropan al pueblo invitan a largas caminatas y días de desconexión. Pueblo Liebig, Entre Ríos

Con un trazado urbano que mezcla historia y tranquilidad, este pequeño pueblo frente al río Uruguay es un viaje al pasado. Su playa, perfecta para relajarse, contrasta con la imponente ex fábrica y el casco histórico, testigos del tiempo. Choele Choel, Río Negro

Guido lo define como «la ciudad que muchos elegirían para vivir». Con su equilibrio entre urbanismo y naturaleza, destaca la Isla 92, ideal para recorrer senderos, hacer picnic o acampar, y el misterioso Zanjón de Valle Grande, Mendoza

Aquí la naturaleza reina. Desde el majestuoso Cañón del Atuel hasta el río y el dique Valle Grande, es un destino perfecto para quienes buscan aventuras como rafting o trekking, Playa Paraná, Chubut

A solo unos kilómetros de Puerto Madryn, esta playa única combina el Cerro Avanzado con la Reserva Lobería de Punta Loma, donde se pueden observar lobos marinos. Pero cuidado: la marea sube rápida, advierte Guido. San Blas de los Sauces, La Rioja

Al norte riojano, este departamento ofrece paisajes que combinan cascadas, áreas arqueológicas y delicias locales como nueces y duraznos. Entre sus imperdibles están la Olla de Andolucas y la Cascada Cola de la Novia Los Médanos Dorados, Catamarca

Con apenas 200 habitantes, este paraje único se distingue por la arena más fina del país, producto de la fragmentación de cuarzo y sílice. Un espectáculo dorado en el corazón del noroeste. Alpa Corral, Córdoba

En el sur cordobés, este pueblo de 900 habitantes es un refugio en las sierras. Con ríos cristalinos y senderos que conectan con la naturaleza, destaca el extenso balneario del río Las Barrancas y la unión de los ríos, a pocos kilómetros del casco urbano. Bahía Creek, Río Negro

Un lugar que parece salido de otro mundo. Con apenas nueve habitantes, esta playa aislada regala kilómetros de costa y acantilados de 30 metros, perfectos para refugiarse del viento. “El atardecer aquí es magia pura”, dice Guido.