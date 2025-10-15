São Paulo, destino completo de Brasil: ritmo urbano, alma tropical y mucho más



Cada vez más argentinos eligen Brasil para sus vacaciones, y los patagónicos no se quedan atrás. Pero esta vez, la brújula apunta a un destino que sorprende: São Paulo, la mezcla justa entre selva urbana, cultura, playa y buena vida.

Un destino completo en Brasil: São Paulo

A solo unas horas de vuelo, la ciudad vibra día y noche con propuestas para todos los gustos, desde museos y mercados hasta bares, moda y naturaleza. Y lo mejor: con vuelos directos desde varias ciudades argentinas, el aeropuerto internacional de Guarulhos (GRU) abre la puerta no solo a São Paulo, sino a todo Brasil

São Paulo es un estado privilegiado de Brasil. Con escenarios diversos en sus 645 municipios y una población de 46 millones de habitantes, registra un movimiento turístico constante. Prueba de ello es que en 2024 recibió 49 millones de visitantes, personas que disfrutan de la infraestructura, los servicios y los productos turísticos del estado más desarrollado del país. São Paulo siempre está lista para recibir a sus visitantes.

El turismo paulista moviliza hasta 52 sectores de la economía y representa el 10% del PIB del estado. En 2024, el sector generó 45.000 empleos formales directos y propició la apertura de casi 9.000 empresas. Con una infraestructura sobresaliente, São Paulo ofrece todos los segmentos del turismo: sol y playa, cultura, gastronomía, historia, compras, negocios, eventos, aventura y ecoturismo. Su red hotelera cuenta con 185.000 unidades habitacionales, distribuidas en 2.800 hoteles, que generan 110.000 empleos directos.

São Paulo, Brasil: Playas y reservas naturales

Entre sus principales atractivos se encuentran el Thermas dos Laranjais, un complejo turístico ubicado en la ciudad de Olímpia que recibe más de dos millones de visitantes al año, y la tradicional Festa do Peão de Barretos, que convoca a más de un millón de personas.

São Paulo también cuenta con 48 regiones turísticas que integran 374 municipios y un patrimonio natural de gran valor, como el Parque Estatal Turístico Alto Ribeira (Petar), considerado una de las áreas de conservación más importantes del mundo y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Praia de Guaratuba, una de las playas más amplias y tranquilas de la región. Gentileza: Turismo São Paulo.



Este parque alberga la mayor porción de Bosque Atlántico preservado de Brasil y más de 300 cuevas, distribuidas en cuatro núcleos: Santana, Ouro Grosso y Casa de Pedra, en Iporanga, y Caboclos, en Apiaí.

El estado posee 622 kilómetros de playas y 138.000 hectáreas de Mata Atlántica, que se extienden de norte a sur.

A lo largo de su territorio hay parques, reservas forestales, ríos, cascadas y múltiples propuestas para el turismo de naturaleza, los deportes acuáticos y las fiestas tradicionales. Además del litoral, 99 municipios del interior ofrecen las llamadas “playas de agua dulce”, ideales para disfrutar de los ríos en entornos verdes y tranquilos. Durante el verano, más de cinco millones de vehículos se dirigen hacia la costa paulista.

Ilha das Couves, en el litoral norte de São Paulo. Gentileza: Turismo São Paulo.

São Paulo, Brasil: turismo, religión y haciendas

Otros polos destacados son el Circuito das Águas Paulista, que recibe siete millones de visitantes por año, y el Circuito Religioso, conformado por las ciudades de Aparecida, Cachoeira Paulista y Guaratinguetá, que atrae a 15 millones de peregrinos anualmente.

De las 5.000 haciendas históricas que existen en Brasil, más de 800 se encuentran en São Paulo, impulsando un turismo rural que combina ocio, historia y naturaleza.

Santuario Nacional de Aparecida, en Paraíba. Gentileza: Turismo São Paulo.

Estas propiedades, muchas de los siglos XVIII, XIX y XX, fueron pilares de la economía cafetera y hoy conservan un valioso patrimonio cultural.

Según una investigación reciente, las 20 mejores carreteras de Brasil se encuentran en el estado de São Paulo. Para promover el turismo, la economía local y la generación de empleo, la Secretaría de Turismo y Viajes del Estado de São Paulo destinó en 2025 128,9 millones de reales a 118 municipios turísticos.

Viajar por São Paulo es descubrir un estado que nunca deja de sorprender, donde cada camino abre una nueva experiencia.

Datos útiles para viajar a São Paulo, Brasil

Cómo llegar: vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario al Aeropuerto Internacional de Guarulhos (GRU).

Mejor época: de abril a septiembre, clima templado y menos lluvias.

Moneda: real brasileño (BRL). Se aceptan tarjetas internacionales.

Documentación: solo DNI para argentinos.

Idioma: portugués (muchos entienden español).

Transporte: el metro es amplio, seguro y conecta con los principales barrios y atractivos.