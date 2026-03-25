Termas de Copahue: descuentos del 50% para jubilados en temporada de bienestar

En el corazón del noroeste neuquino, donde la tierra aún respira a través de fumarolas y vertientes, las Termas de Copahue se consolidan como el refugio de bienestar más importante de la Patagonia. A más de 1.400 kilómetros de Buenos Aires, este complejo no es solo un destino turístico, sino un centro de medicina termal de prestigio internacional.

Gracias a la actividad milenaria del volcán homónimo, las Termas de Copahue ofrecen una combinación única de aguas sulfatadas, fangos minerales y vapores naturales que atraen a miles de visitantes cada temporada en busca de alivio para afecciones reumatológicas, dermatológicas y un relax absoluto en un entorno de montaña virgen.

Propiedades únicas: la farmacia natural de las Termas de Copahue

Lo que diferencia a Copahue de cualquier otro centro termal es la complejidad de sus recursos. Las aguas se clasifican según su composición en sulfatadas, ferrosas y carbonatadas, con temperaturas que oscilan entre los 29°C y los 70°C. Esta riqueza mineral —que incluye litio, sílice, calcio y magnesio— permite realizar tratamientos personalizados bajo supervisión médica.

Copahue renueva su temporada con beneficios exclusivos. Foto: argentina.gob.ar.–

Desde la famosa Laguna del Chancho, conocida por su fango terapéutico, hasta las cabinas de vapor sulfurado, cada rincón del complejo aprovecha la energía geotérmica para promover la renovación celular y la desinflamación.

Tarifas 2026: descuentos del 50% y beneficios para residentes en Termas de Copahue

Para la temporada actual, que se extiende hasta fines de abril, el Gobierno de Neuquén ha dispuesto un esquema tarifario que prioriza la accesibilidad.

Los jubilados y pensionados cuentan con un beneficio del 50% de descuento en las prestaciones, mientras que los menores de 5 años ingresan sin cargo.

Baños individuales : el acceso a la Laguna del Chancho o Laguna Verde tiene un costo de 18.500 pesos.

: el acceso a la Laguna del Chancho o Laguna Verde tiene un costo de 18.500 pesos. Circuitos integrales : los servicios más completos para mayores, que incluyen hidromasaje, vapor y máscara facial, promedian los 56.500 pesos.

: los servicios más completos para mayores, que incluyen hidromasaje, vapor y máscara facial, promedian los 56.500 pesos. Descuento por residencia: los habitantes de la provincia acceden a una rebaja del 30% en la mayoría de los servicios médicos y estéticos.

Termas de Copahue un centro de servicios en la inmensidad andina

A pesar de su ubicación remota, el complejo funciona como una pequeña ciudad de bienestar. Además de las lagunas al aire libre, cuenta con servicios de kinesiología, masoterapia, gimnasio y consultorios especializados. La experiencia se completa con un área comercial y confitería, permitiendo que la estadía sea confortable.

Copahue renueva su temporada con beneficios exclusivos. Foto: argentina.gob.ar.–

Es importante recordar que, debido a las intensas nevadas que cubren la zona en invierno, el centro solo opera durante los meses estivales, convirtiendo a marzo y abril en los meses ideales para disfrutar del clima de montaña sin multitudes.

Hoja de ruta: cómo viajar a Copahue desde Buenos Aires

Llegar a este paraíso volcánico requiere planificación, pero la recompensa visual y física lo vale.