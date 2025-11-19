Qué hacer este finde largo en Roca: divertidas y gasoleras propuestas para disfrutar en familia

Flotadas en Roca. La actividad es ideal para aquellos que buscan una experiencia al aire libre y desean conectar con la naturaleza. Foto gentileza.

Desde el viernes al lunes, este finde largo de noviembre Roca tiene cuatro días cargados de propuestas imperdibles y gratuitas. Turistas y locales podrán participar de caminatas en el Área Natural Protegida Paso Córdoba y flotadas en el río Negro rodeados de paisajes únicos para vivir momentos inolvidables en familia y amigos.

Cronograma de actividades para el finde largo en Roca

Viernes 21

Excursión Atardecer en familia

Se recorrerán senderos y cañadones y se contemplará el atardecer entre bardas y el río. El punto de encuentro será la oficina de informes Turísticos ubicada en el acceso al Área Protegida. La actividad es a las 18 horas y está destinada a toda la familia, a partir de 7 años (menores acompañados por adulto). Se requiere inscripción previa.

Sábado 22 y domingo 23

Flotadas en balsa en el río Negro

Se dará inicio a la nueva temporada de flotadas para disfrutar de la naturaleza y apreciar el paisaje desde la balsa. Empieza a las 9 y el punto de encuentro será la bajada de lanchas en el Playón Rojo. La actividad está destinada a personas mayores de 18 años y se requiere inscripción previa.

Lunes 24

Caminata nocturna en el Área Natural Protegida Paso Córdoba

Se recorrerán senderos y cañadones interpretando tanto el paisaje como la flora y fauna autóctona. El punto de encuentro será la oficina de informes turísticos ubicada en el acceso al Área Protegida. La actividad empieza a las 20:30 y requiere inscripción previa. Está destinada a personas mayores de 18 años.

Más servicios: de viernes a lunes

Excursiones espontáneas

Durante todo el fin de semana largo, a las 17:30 estarán disponibles las caminatas de participación espontánea, los interesados deben presentarse 20 minutos antes del horario anunciado y con DNI en mano en la oficina de informes turísticos ubicada en el acceso al Área Protegida.

Alquiler de bicicletas

Disponibles todo el fin de semana largo de 9 a 12 y de 16 a 19 en la oficina de informes turísticos ubicada en el acceso al Área Protegida. Requiere de DNI físico y medio de pago digital.

Además, en el predio de la oficina de informes turísticos ubicada en el acceso al Área Protegida se podrá hacer uso de espacios de descanso y se encontrarán habilitados los baños públicos, expendedora de agua caliente para mate y puntos de carga para celulares.

Para más información o inscribirse a las diferentes actividades, deben comunicarse a los números 298-4646319 (celular), todos los días de 8 a 19:30 o al fijo 0298-4423195 de lunes a viernes de 8 a 14.