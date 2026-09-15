Reabrió Anprale, uno de los paraísos para hacer trekking en la Patagonia: es obligatorio registrarse

El Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido volvió a reabrirse a los visitantes. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, determinó la reapertura del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (Anprale), luego del cierre preventivo dispuesto ante condiciones meteorológicas adversas.

Desde el Ejecutivo recordaron que se trata de un entorno natural agreste y dónde hay que registrarse para recorrerlo.

Reabre Anprale: obligatorio el registro para recorrer este paraíso en El Bolsón

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se recordó la obligatoriedad del registro y las precauciones necesarias para recorrer una zona agreste.

Enfatizaron que es fundamental planificar la visita, consultar las condiciones antes de ingresar y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias durante el recorrido.

Dónde registrarse para recorrer Anprale

El registro de visitantes es obligatorio y debe realizarse previamente a través de la página oficial del área (https://anprale.com/). Esta herramienta permite contar con información sobre las personas que ingresan y contribuye a fortalecer las condiciones de prevención y respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.

Asimismo, se recomienda respetar las indicaciones del cuerpo de Guardas Ambientales, circular únicamente por los senderos habilitados, llevar el equipamiento adecuado y no subestimar los cambios de las condiciones meteorológicas en la montaña.