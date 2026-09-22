Juegos Suramericanos: cambio de horario de la semifinal entre Argentina y Perú, en el fútbol masculino

La semifina entre Argentina y Perú se disputará en el estadio de Newell's.

La semifinal del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026, que disputarán este miércoles Argentina y Perú en el Coloso Marcelo Bielsa, cambió de horario. Se trasladó de las 10 de la mañana, como estaba programada inicialmente, a las 14.

Según indicaron fuentes oficiales, la modificación se debe a una cuestión de organización. Además, se reforzará la seguridad en los ingresos al estadio, por la gran cantidad de público que llenó el estadio y por la agresión que sufrió un hincha de Central en el último encuentro del seleccionado dirigido por Diego Placente ante Venezuela.

“Por cuestiones de organización, el encuentro de la Selección nacional se disputará este miércoles a las 14 en el estadio Marcelo Bielsa”, informó la organización de los Juegos Suramericanos.

Desde la Organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se informó que, por cuestiones de organización, se modificará también el horario de la otra semifinal entre Paraguay y Chile, que se trasladará a las 17, en el mismo escenario deportivo.

Además, la organización informó que quienes hayan adquirido tickets previamente no deberán realizar ningún trámite para su validación.

En los encuentros se aplicarán los protocolos de seguridad vigentes para los eventos de fútbol en la Argentina. Según indicó el vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario, Federico Angelini, en esta oportunidad no se permitirá a los asistentes ingresar con equipos de mate -como sí se permitió en partidos anteriores- ni con ningún objeto que pueda considerarse contundente o peligroso para la seguridad de los espectadores.