Semana del Pinot: Neuquén celebra con descuentos en restaurantes, gastronomía y experiencias

El Pinot Noir neuquino protagoniza una semana de degustaciones, maridajes y experiencias gastronómicas en distintos puntos de la provincia.

El Pinot Noir tiene fama de delicado, pero en Neuquén encontró un territorio donde mostrar carácter. Viñedos, bodegas, restaurantes y vinotecas se unen hasta el 23 de agosto para celebrar el Día Mundial del Pinot Noir, que se conmemoró el 18 de agosto, con una agenda que invita a beber, comer y descubrir las distintas expresiones de esta variedad.

La Semana del Pinot propone un recorrido por establecimientos de Neuquén capital y localidades cercanas, con experiencias pensadas tanto para quienes conocen el mundo del vino como para quienes quieren acercarse por primera vez. Menús de pasos, degustaciones, maridajes, promociones y copas de cortesía forman parte de una propuesta que también busca fortalecer el enoturismo y poner en valor la producción vitivinícola neuquina.

En Neuquén capital, Aura Restaurante, en Belgrano 174, ofrecerá un menú de plato principal y postre, acompañado por una bebida sin alcohol y una copa de Pinot o Pinot Rosé de bodega Schroeder. Bebeto, en Salta 27, tendrá un 25% de descuento en todos los Pinot los jueves, viernes y sábados, además de la posibilidad de pedirlos por copa.

La agenda también llega a las vinotecas. Triana Vinoteca, en Córdoba 370, propone una degustación de más de 16 vinos acompañada por un menú de pasos en Finca Café & Winebar. Quercus Vinoteca, en Choique 2620, se suma con un 10% de descuento en todos los Pinot Noir durante la semana.

Para quienes prefieren descubrir el vino alrededor de una mesa, las opciones son variadas. Casa León Restaurante, en Alderete 1607, ofrecerá un menú especial de entrada y plato principal acompañado por una copa de Primogénito Pinot Noir. En De La Ribera Restaurante, en Isla 132, Paseo de la Costa, habrá un menú especial Patagonia con una copa de invitación de Pinot de Finca La Papay.

El vino y la gastronomía se encuentran en una agenda que busca fortalecer el enoturismo neuquino.

También participan Dolpra Restaurante, en Trabajadores Estatales Neuquinos 352, con entrada y plato principal y una copa de cortesía de Primogénito Pinot Noir de bodega Patritti; y Dunstan, sobre la Ruta 22, kilómetro 1230, que propone un menú de tres pasos acompañado por una copa de Pinot Noir Familia Schroeder.

En Centenario, El Oscuro Mesón, ubicado en Santos Della Gaspera y Marta Verón de Mora, ofrecerá un menú de cinco pasos con una copa de cortesía de Pinot Noir los días 22 y 23 de agosto. Mientras que en Kactus Restaurante, en Naranjo en Flor 322, habrá un menú especial acompañado por una copa de Pinot Noir de cortesía.

Una copa para descubrir el territorio

La celebración también contempla experiencias específicas para acercarse a las bodegas y sus etiquetas. En Senillosa, Impasse, en Zampa 134, propone una combinación poco habitual: un menú de sushi maridado con Pinot Noir, con reserva previa. La experiencia lleva el vino neuquino a un terreno gastronómico diferente y suma otra manera de descubrir sus perfiles.

Quercus Vinoteca, en Choique 2620, ofrecerá un 10 por ciento de descuento en todos los Pinot Noir durante la Semana del Pinot. En Kactus Restaurante, en Naranjo en Flor 322, se podrá disfrutar de un menú especial acompañado por una copa de vino Pinot Noir de cortesía.

El circuito se completa en San Patricio del Chañar, corazón de la producción vitivinícola neuquina. En Malma se realizará durante el fin de semana del 22 un Pop Up Malma x Ventimiglia, con maridaje de quesos Ventimiglia y una selección de Pinot Noir de bodega Malma.

También en el Chañar, Schroeder propone un menú de cuatro pasos con maridaje exclusivo de sus Pinot Noir, una experiencia que permite combinar gastronomía y vino en el propio territorio donde se elaboran las etiquetas.

Más allá de las promociones y los menús especiales, la Semana del Pinot funciona como una invitación a mirar el vino desde otro lugar. Cada copa conecta el producto con un paisaje, un clima, un suelo y una historia productiva que forman parte de la identidad gastronómica de Neuquén.

El enoturismo aparece así como una de las formas posibles de conocer la provincia: recorrer una bodega, sentarse a una mesa, probar un vino y descubrir cómo cambia cuando se encuentra con determinados sabores.