Patricia Bullrich confirmó que el oficialismo cuenta con los respaldos necesarios en el Senado para aprobar este jueves la reforma electoral. La iniciativa suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales de 2027.

En una entrevista con Bloomberg News en su despacho de Buenos Aires, la jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que la ley ordenará el calendario político. «Los votos están asegurados para aprobar la reforma electoral el jueves», afirmó la senadora.

«El país vive en elecciones permanentes, y eso no es bueno. Por eso, eliminar una de las instancias electorales, que es la PASO, significa que, al menos a nivel nacional, el proceso electoral no comenzará hasta septiembre», sostuvo Bullrich.

El proyecto había sido enviado al Congreso por el presidente Javier Milei en abril, pero recién la semana pasada logró un ajustado dictamen de comisión. Su aprobación en el Senado —una prueba más exigente para el Ejecutivo que Diputados— reavivaría la agenda legislativa estancada y respondería a los inversionistas, quienes creen que suspender las primarias mejora las chances de reelección del mandatario.

Críticas al «sistema de tres vueltas», el rol de los gobernadores y la interna opositora

Bullrich cuestionó el funcionamiento de las primarias no vinculantes al señalar que, en la mayoría de los casos, los partidos ya eligen a sus candidatos antes de votar. Así, las PASO terminan funcionando como una gran encuesta nacional dos meses antes de los comicios generales.

«Muchas veces, en las PASO nadie competía contra nadie y estas terminaron convirtiéndose en un sistema electoral de tres vueltas», analizó la legisladora. En contraposición, elogió el modelo estadounidense: «El sistema de primarias de Estados Unidos me parece mucho mejor, porque cada candidato compite en un momento diferente y quienes quieran participar pueden inscribirse».

La eliminación de esta instancia también obligará a la oposición peronista a resolver sus disputas internas por su cuenta, sin recurrir a una primaria abierta para definir quién enfrentará a Milei.

A esto se suma el desdoblamiento electoral de los gobernadores, que adelantan sus comicios provinciales desde febrero para evitar quedar asociados al oficialismo nacional. «Me gustaría que el país tuviera una sola jornada electoral, como ocurre en Brasil. Aquí, cada provincia separa sus elecciones y las celebra cuando quiere», señaló Bullrich.

El fantasma de 2019 con Mauricio Macri y las lecciones económicas rumbo a 2027

La reforma busca evitar las fuertes turbulencias financieras que acompañaron a las primarias presidenciales de 2019 y 2023, además de la masiva ola de ventas que enfrentó Milei el año pasado antes de las legislativas de medio término.

Bullrich vivió de cerca ese impacto en 2019, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri. En aquella elección, ni Macri ni Alberto Fernández tenían competencia interna, pero las PASO de agosto operaron como un sondeo obligatorio a escala nacional.

Mientras las encuestas pronosticaban una derrota de Macri por un solo dígito con chances de recuperarse en octubre y forzar un balotaje, el resultado fue una caída por 14 puntos. Ese margen desencadenó un colapso de los mercados y selló el final de su mandato.

«Nadie en el Gobierno se imaginaba que Macri podía perder por 14 puntos, fue un golpe devastador», recordó Bullrich. Con la economía nuevamente como principal preocupación de los votantes rumbo al próximo año, agregó: «Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo».

La propia carrera de Bullrich quedó marcada por ese esquema: en 2023 compitió contra Milei en las PASO tras ganar la interna de su partido y luego quedó tercera en la primera vuelta general. Tras respaldar al líder libertario en el balotaje —impulsándolo a ganar por dos dígitos frente al peronismo— y ser dos años ministra de Seguridad, obtuvo una banca en el Senado en 2025.

Qué pasa con el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos en el Senado

Por fuera de la agenda electoral, Bullrich se refirió al acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos, que requiere aprobación del Congreso. La jefa del bloque oficialista indicó que el texto aún no ingresó al Senado, pero garantizó celeridad apenas lo envíe el Ejecutivo.

Como paso previo a ese debate, la Cámara alta aprobó la semana pasada la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, considerado un precursor del convenio más amplio. «Estamos esperando que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envíe, pero tan pronto como lo haga, será debatido», aseguró la senadora.