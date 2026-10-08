Vacaciones VIP para perros y gatos: los destinos donde son tratados como huéspedes de lujo

Desde Austria hasta Buenos Aires, cada vez más alojamientos suman servicios especiales para quienes viajan con sus mascotas.

Viajar con una mascota ya no significa solamente buscar un alojamiento que permita entrar con perros o gatos. Cada vez más hoteles y destinos diseñan experiencias pensadas especialmente para ellos, desde camas y espacios de juego hasta servicios de cuidado, peluquería y propuestas al aire libre. Según un estudio de Booking.com, el 60% de los argentinos que tienen una mascota busca alojamientos donde pueda viajar junto a ellas.

La tendencia se puede ver en distintos rincones del mundo, con propuestas que van desde experiencias en plena montaña hasta hoteles de lujo en grandes ciudades. Entre los destinos destacados aparecen Ramsau am Dachstein, en Austria; Tokio, en Japón; Buenos Aires y Manuel Antonio, en Costa Rica.

En Ramsau am Dachstein, una localidad alpina ubicada a unos 1.100 metros de altura, las mascotas pueden acompañar a sus dueños entre senderos, bosques y paisajes de montaña. Allí hay alojamientos que ofrecen camas, mantas, juguetes y comederos, además de espacios de juego, piscina para perros, caminatas y servicios de cuidado.

Camas personalizadas, parques exclusivos, spa y hasta sesiones de Reiki: algunas propuestas llevan el concepto pet friendly a otro nivel.

En Tokio, el concepto de hospitalidad también alcanza a los animales. Algunos hoteles ofrecen parques privados, zonas para lavar las patas, camas especiales, espacios para gatos, peluquería y servicio de cuidado profesional. La propuesta combina la experiencia urbana de la capital japonesa con comodidades pensadas para quienes no quieren separarse de sus mascotas durante las vacaciones.

Buenos Aires también aparece entre los destinos que se adaptan a esta tendencia. Los parques de Palermo, los espacios verdes y los paseos por Puerto Madero permiten recorrer la ciudad con perros, mientras que algunos hoteles de alta gama suman servicios específicos, como camas personalizadas y atención especializada para las mascotas.

En Manuel Antonio, en la costa del Pacífico de Costa Rica, la experiencia está más vinculada con la naturaleza. Playas, senderos y vegetación tropical forman parte del paisaje y algunos alojamientos reciben tanto perros como gatos, con espacios amplios para recorrer y servicios especialmente preparados para ellos.

Perros y gatos también tienen destinos pensados para ellos, con espacios de juego, descanso y servicios especiales.

La tendencia muestra que viajar con mascotas empieza a dejar de ser una cuestión de restricciones para convertirse también en una parte de la experiencia. Para quienes consideran a sus animales un integrante más de la familia, elegir el destino ya no depende solamente de qué lugares permiten llevarlos, sino también de qué tan preparados están para recibirlos.