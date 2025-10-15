Verano en Roca: arranca la pretemporada en el balneario Apycar con juegos y verde

Inauguración de la temporada de verano en el piletón de la Apycar y el parador de la isla 132. Foto: Andrés Maripe (archivo)

El calor se empieza a sentir y, con él, el clásico ritual del verano roquense tiene fecha de regreso: este sábado 18 de octubre comienza oficialmente la pretemporada en el Balneario Municipal Apycar. Durante esta primera etapa, el ingreso estará habilitado los sábados y domingos de 9 a 20, para disfrutar del parque, las parrillas y los juegos.

Por el momento, no se podrá acampar y el piletón permanecerá cerrado, aunque el predio cuenta con servicio de guardavidas entrenados, disponibles tanto los fines de semana como durante la semana.

Este espacio recreativo tiene diversas atracciones para el disfrute de vecinos y turistas, consolidando al balneario como un destino ideal para la temporada estival.

El parque está dividido en dos sectores pensados para que todos encuentren su rincón favorito. En el margen norte, hay una torre triple acuática, apta tanto para niños como para adultos. En el margen sur, cuatro juegos interactivos, una flor aspersora, una palmera aspersora, un bosque acuático y una cascada que invitan a los más chicos a refrescarse y divertirse sin parar.

Tarifas de pretemporada (hasta el 1 de diciembre)

Personas: $2000

Autos: $1500

Motos: $1000

Camiones: $2000

Casillas/Motorhome: $5000

Grupo familiar (padre, madre y hasta 3 hijos): $5000

Menores de 10 años: gratis

Por cuestiones de convivencia, no se permite el ingreso con mascotas ni el uso de parlantes de alta potencia. El único sector habilitado para hacer fuego es la zona de parrillas, especialmente acondicionada para pasar el día en familia.

Cómo llegar al balneario Apycar

El balneario se encuentra a 7 kilómetros del centro de General Roca. Se puede acceder por calle Primeros Pobladores (continuación de Mendoza) o por la Avenida Viterbori (continuación de la Avenida Roca), hacia el sur de la Ruta 22, sobre la margen izquierda del río Negro.