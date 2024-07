Video | La luna más hermosa en el mar de ballenas francas de Puerto Madryn

La naturaleza en Puerto Madryn siempre cuenta secretos maravillosos. Anoche lo hizo a través del cielo, cuando salió la luna y enamoró a todos los que disfrutaban del momento en la costanera. El fotógrafo Juan Carlos Lobos la había esperado por unos días, en los que las nubes la mantenían oculta. Pero de repente estaba ahí, y las imágenes que tomó, conmueven.

«A las 19:45 era la salida de la luna y fue un momento que estuvo muy bueno. Siempre busco algún objeto para componer y estaba difícil hacerlo desde la costa, pero había una embarcación y tuve la suerte que el cielo estaba despejado en el horizonte, no como los días previos que no había luna. No había viento y sin tripode, a mano alzada pude retratarla», dice Juan Carlos desde Madryn.

Cuenta que en estos días, se ven muchos turistas por la ciudad, y los días cálidos acompañan. «Hoy tenemos casi 20 grados, la gente disfruta muchos los avistajes, hay mucha cantidad de ballenas francas. puerto Pirámide, El Doradillo, todos los lugares son muy concurridos, así que esperemos que siga así, destacó. Es que en invierno a la costa de Chubut llegan cada año las ballenas al Golfo Nuevo para reproducirse y tener a sus crías y ofrecen un experiencia única.

Como dijo Lobos, ese espectáculo natural se puede ver a metros de la orilla en el Área Natural Protegida El Doradillo, por la abrupta pendiente. O embarcándose si se hacen 100 kilómetros hasta Puerto Pirámides. Pero si ya eso es una maravilla, hay mucho para hacer en esta joya de la Patagonia que despliega toda su oferta de aventuras.

Para llegar a las playas del Área Natural Protegida El Doradillo, el camino directo es de 15 km, pero como lo están asfaltando hay que dar un rodeo en dirección a Puerto Pirámides y doblar a la derecha donde lo indica el cartel. En total son unos 55 km, pero vale la pena.

Las Canteras es la mejor opción para verlas pero no la única en el área natural protegida entre Punta Arco y Cerro Prismático. Es cuestión de caminar y probar, son 25 lm de costa. La otra alternativa son los avistajes embarcados desde Puerto Pirámides, el único pueblo dentro del Área Natural Protegida Península Valdés.

Los precios del avistaje embarcado:

* De junio a agosto: 95.000 pesos un adulto. Entre 4 y 12 años, 47.500 pesos.

* De septiembre a diciembre: 125.000 pesos un adulto. Entre 4 y 12 años, 62.500 pesos

Los avistajes embarcados se ofrecen en Puerto Pirámides (A 100 km de Puerto Madryn), el único pueblo dentro del Área Natural Protegida Península Valdés; y se realizan en lanchas, gomones y catamaranes.

