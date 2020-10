Vuelven las clases presenciales en la escuela de arte de Bariloche

El gobierno municipal decidió poner fin a la etapa de virtualidad en la educación artística y la escuela La Llave volverá a dictar clases presenciales a partir del próximo lunes.

En un principio será con grupos reducidos, de no más de cinco alumnos, y también en horarios acotados. Por ejemplo los talleres que antes de la pandemia tenían encuentros de producción de hasta tres y cuatro horas deberán adaptar sus actividades a turnos más reducidos.

Los protocolos fueron aprobados por el COE, lo mismo que el “aforo” para cada aula y espacio de la escuela. El subsecretario de Cultura, Joaquín de Bento, dijo que la decisión fue abrir “una prueba piloto de reactivación” y volver a la presencialidad. Sólo quedarán excluidos por ahora los alumnos menores de 10 años y los mayores de 60.

La directora de la escuela, Alejandra Schneebeli dijo que no quisieron difundir demasiado la reapertura porque no había posibilidad de aceptar inscripciones en forma masiva. Sólo hubo tres o cuatro talleres con vacantes, que ya quedaron cubiertas. Las clases en La Llave se extenderán hasta el 18 de diciembre y ya comenzaron a evaluar las condiciones para retomar el año que viene.

Schneebeli dijo que el vínculo interpersonal en las clases de arte es muy importante y “el disfrute comunitario es el principal objetivo”.

Llamó la atención que la vuelta a clases presenciales no esté alineada con la educación formal primaria y secundaria. “Estábamos esperando que se abran las escuelas de la provincia para abrir la nuestra. Pero nos cansamos de esperar y el intendente tomó la decisión de rehabilitar este servicio”.

Otro factor que influyó fue el buen resultado alcanzado con las clases particulares de actividades artísticas, que ya tienen permiso desde hace un par de meses y funcionan sin problemas.

Schneebeli dijo que de todos modos no se puede equiparar a la escuela de arte La Llave con las escuelas comunes porque “se trata de educación no formal y no obligatoria”.

El primero en volver a las clases cara a cara será un grupo de dibujo, el lunes a las 10. A lo largo de la semana está previsto que las aulas se pueblen también con talleres de guitarra, ukelele, la banda de vientos, expresión corporal, teatro, dibujo y pintura.

“Para los alumnos es muy importante y para los profes también, lo veníamos esperando desde el día uno”, dijo Schneebeli.