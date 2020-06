Ya buscan plasma de pacientes recuperados en Bariloche

“Ya estamos convocando a pacientes recuperados de covid-19 para hacer el proceso de extracción y almacenamiento”, adelantó el jefe del Departamento Médico del hospital Ramón Carrillo, Fernando Tortosa, que estará a cargo del procedimiento “Infusión de plasma”.

Los interesados deben acercarse a los centros de hemoterapia para informarse, expresar su voluntad de donar y brindar su contacto.

“No es algo inmediato porque hay que evaluar al donante. Chequear que pueda hacerlo, que se haya recuperado, que hayan pasado al menos diez días después de la enfermedad”, señaló.

Advirtió que el plasma “es una buena hipótesis por resultados en otras enfermedades pero la evidencia es incierta. Uno le pone todo ante la falta de una vacuna. Parece algo prometedor pero el paciente que puede beneficiarse no es cualquier paciente”.

Hasta ahora, el 90% de los pacientes es asintomático y se cura solo, un bajo porcentaje muere y otros atraviesan un cuadro grave de la enfermedad.

“A pacientes con factores de riesgo que empiezan con insuficiencia respiratoria hay que administrarles el producto porque probablemente les funcione”, puntualizó el coordinador de Evaluación de Medicamentos y otras Tecnologías de la provincia.

Muchos pacientes ya se han presentado a expresar su voluntad de donar. Vamos a evaluar a esos pacientes como posibles donantes”. Fernando Tortosa, jefe del Departamento Médico del hospital de Bariloche.

Y añadió que han registrado “casos de pacientes con patologías graves que fallecieron a las 24, 48 horas de estar internados. Llegaron tarde. Por eso, el abordaje con plasma debe ser lo más precoz”.

El desafío es armar un registro único de donantes para generar un pool de plasma. Los protocolos ya están diseñados y Tortosa resaltó que la mayoría de los centros de hemoterapia de la provincia ya están en condiciones de extraer y procesar muestras.

“Seguimos las directrices de la Dirección Nacional de Sangre: cómo medir, cómo almacenarlo y la red de distribución para la persona que obtenga más beneficio; es decir, al que tenga un riesgo cierto y posibilidad de mejorar”, expresó.

El médico explicó que el proceso no es engorroso. Lo complejo es el estudio para determinar si una persona puede ser donante ya que no todos están en condiciones. “Debe haber estado enfermo pero los asintomáticos no son candidatos ideales porque casi no hacen anticuerpos. El que más anticuerpos tiene es el que estuvo más grave”, especificó.

Río Negro profundizó en trabajos de investigación elaborados por el Cemic y el hospital Italiano, entre otros, que ya pasaron por el proceso de evaluación del Comité de Ética provincial.

Tortosa señaló que en cuanto lleguen los reactivos de Nación para hacer la medición de los anticuerpos en sangre comenzarán a llamar a los donantes.

Trabajar desde la incertidumbre

No hay estudios que permitan comprobar la efectividad del plasma. “Tenemos datos certeros con otros virus que, en el momento apropiado, disminuyó la mortalidad. Es un dato indirecto que nos sirve parcialmente”, dijo Tortosa. “Hay datos contradictorios, preliminares, pero nunca lo voy a saber si no lo demuestro”.