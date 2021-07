Yanina Latorre regresó al país y se lo dedicó a Alberto Fernández

Luego de estar varada en Miami, Yanina Latorre regresó a la Argentina. "Estoy en casa Albertico, logré llegar amor. Igual estoy cansada, me voy a tomar unos mates”, disparó la mediática en su cuenta de Instagram. Latorre se había mostrado muy molesta con las restricciones en los vuelos desde el exterior.

"Cuando me levante me voy a seguir quejando con Albertico, porque con la excusita de la pandemia no estás gobernando", añadió Latorre que deberá cumplir con el aislamiento obligatorio.

"Es un gobierno que tiene la excusita de la pandemia para echarla la culpa a todo y no hacer un carajo, solamente pandemia, no. Hay un país, hay gente y se está fundiendo todo”, agregó la mediática.

Latorre también criticó a la primera dama: “Explíquenme a Fabiola festejando el cumpleaños en el medio del quilombo de coronavirus, y agradeciendo los regalos. Madre… por favor que alguien la asesore con el maquillaje, el cabello y la ropa”.

Luego describió el aeropuerto de Ezeiza: “Estaba vacío. Piensen que de ahí viven las aerolíneas, los restaurantes, los bares, las agencias de viaje, los hoteles, el turismo y así todo. ¡Chicos, hay que reactivar!”.

“Capítulo aparte lo que se quejaba la gente: del hisopado y de la guita que iba a tener que gastar- prosiguió Latorre -Había una chica de Estados Unidos que estaba acá y no entendía por qué tenía que pagar, y por qué los 7 días confinados. Claro, la chica viene de un mundo dónde la gente vive normal, donde la gente vive”.

“Con la excusita de la pandemia se va todo a la mierd… Después buscan generar resentimiento hacia quienes, mal que mal, tratamos de vivir”, continuó la panelista.

Por último Latorre advirtió que seguirá criticando al gobierno de Fernández: “¡No pueden coartar las libertades individuales porque hicieron todo mal, Albertico! No es que vuelvo y me voy a callar. Por mí, critíquenme, háganme carpetazos, metan en mi boca cosas que no dije… ¡no me voy a callar! Tengo derecho a quejarme y opinar”.

Días atrás, mientras seguía varada en Miami, la mediática había lanzado una polémica frase que fue repudiada en redes sociales. "El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte", había dicho.