Zona Fría: aseguran que el proyecto de Máximo Kirchner tendrá costo fiscal

Aseguran que recibirán subsidios quienes no lo necesitan. (Foto: archivo)

Hace dos semanas el oficialismo de la mano del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentaron el proyecto para ampliar la Zona Fría que hoy rige para la Patagonia. Si bien señalaron que no tendría costo fiscal, aseguran que por el esquema de subsidios a Cammesa, el Tesoro terminará cubriendo parte del costo.

“Hay un tercio del consumo de gas total de la Argentina que se usa para la generación térmica y lo paga Cammesa, y a Cammesa le van a subir los costos por pagar este cargo y tiene los precios mayoristas de la electricidad congelados, entonces será el tesoro quien pondrá la diferencia con mayores subsidios a Cammesa”, señaló Nicolás Gadano, economista y exjefe de Gabinete del ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, en su disertación en un evento del Energy Forum.

La propuesta oficial propone ampliar el universo de beneficiarios de la Zona Fría a otros 4 millones de usuarios y además garantizar por 10 años más el régimen que reconoce un descuento de entre el 30 y el 50% sobre el precio del gas de las boletas.

La postura de Gadano choca con la proyección que realizó el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, en diálogo con este medio hace unas semanas.

“Esta iniciativa no requiere de mayores subsidios. Se autofinancia con un recargo en las facturas y que representa para la demanda prioritaria entre 4 a 5 pesos más por mes”, le dijo a Energía On.

“En lugar de descongelar tarifas se vuelven a bajar todavía más, con una extensión irracional, desde mi punto de vista, del subsidio patagónico. Bajo este esquema de subsidios cruzados –confuso- en definitiva el conurbano va a tener que pagar un recargo en el cargo del fondo fiduciario por todo su consumo de gas para que en la costa, Pinamar y Cariló por ejemplo, tengan el gas más barato”, señaló Gadano.

El economista agregó que, en base a datos del Indec, el 34% de los hogares en la Argentina por diversos motivos, principalmente por pobreza y por ubicación geográfica, no están conectados a la red de gas. Entonces quienes realmente necesitan los subsidios no son alcanzados al no estar conectados a las redes.

“Y si salimos del gas, los hogares pobres que están conectados a la red de electricidad, que son casi todos, van a tener que pagar un cargo adicional en el costo eléctrico por todo el gas que se usa para la generación térmica para financiar algunas localidades que van a ser beneficiadas con esta extensión del subsidio patagónico”, sumó.

Por último Gadano aseguró que de aprobarse el proyecto de ley podría traducirse en un efecto catarata en el que diversas provincias y municipios harán presentaciones para sumarse a la Zona Fría ampliada lo que agudizará aún más la situación de las ajustadas cuentas del Estado.