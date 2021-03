A un día del inicio de clases, padres esperan una vacante en Bariloche

Padres de alumnos que empiezan el primer grado de la Escuela Primaria en Bariloche todavía no tienen vacante definida a un día del comienzo de clases, por eso hoy se formaron largas colas en la supervisión, con 3 horas de demora, para pedir un lugar.

En esta situación están decenas de padres que a pesar de haber anotado a sus hijos y optado por tres escuelas, como establecía el requisito al momento de la inscripción, en noviembre pasado, no quedaron en ninguna de las alternativas elegidas y a pocas horas de la vuelta a clases no tienen definición respecto de dónde irán sus hijos.

La Supervisión de Nivel Primario Bariloche convocó a los padres que están en estos casos a presentarse hoy y mañana en su sede de la calle Frey y antes de las 8 ya se había formado una extensa fila por más de 150 metros para reclamar una vacante escolar.

El malestar de los padres era enorme esta mañana cuando pasaban más de 2 o 3 horas bajo el sol a la espera de ser atendidos y muchos tampoco encontraban respuesta, según pudo presenciar RÍO NEGRO.

En la Supervisión hoy se colocaron carteles, en el interior del edificio, con las escuelas donde quedaban lugares para empezar primer grado como los casos de la 287 (Diagonal Gutiérrez), 201 (25 de Mayo), 324 (Villa Los Coihues) y 185 (Beschtedt), entre otras. Pero para muchos padres no era conveniente ninguno de esos establecimientos por la distancia con sus hogares.

En el interior de la Supervisión anotaban chicos en las escuelas donde aún quedaban bancos. Foto: Alfredo Leiva

“Hacen barrios y no hacen escuelas para los chicos. Antes te daban vacante por el radio de vivienda, ahora es por sorteo y no quedás. Además se suma que hay muchos pases de las escuelas privadas”, se quejó Claudia, una mamá del barrio Alborada que tras anotar a su hijo para comenzar la Primaria en tres opciones no quedó en ninguna y esperaba hoy ver qué definía la Supervisión.

Como el caso de esta mujer, que cuestionó la demora del Ministerio de Educación en informar los listados de cada escuela, se repiten decenas de historias.

Enojo entre los padres por la falta de definiciones de Educación respecto a la vacante de sus hijos. Foto: Alfredo Leiva

Jessica es otra mamá que hoy llevaba más de 2 horas de espera bajo el sol para ser atendida. Es enfermera y anotó a su hija para empezar la primaria en alguna escuela céntrica, para poder llevarla cuando va a trabajar, como hizo durante la etapa de jardín de infantes. Pero no quedó en ningún establecimiento. “Es muy complicado todo el sistema que hicieron, la página web no funciona bien, no responden los mails, no te dicen nada y uno anda recorriendo escuelas para ver si tu hija quedó en algún listado”, fustigó.

La mujer también planteó la ansiedad que viven los niños con esta incertidumbre: “Mi hija está re ilusionada con empezar las clases pero hasta el momento no sabemos a dónde va a ir”, acotó.

El caso de Belén, una mamá del barrio 2 de Abril es más complejo porque a pesar de tener a dos hijos en la Escuela 185, su hija que debe comenzar primer grado no quedó en ese establecimiento y en ningún otro. En la escuela le dijeron que su formulario de inscripción “nunca llegó”.

Hoy los padres acudieron a la Supervisión de Zona Andina para pedir vacantes. Foto: Alfredo Leiva

A Otra madre del barrio Arrayanes le indicaron la misma situación y tiene una hija que asiste al tercer grado de la escuela 320. “Hice la inscripción por el celular y cuando se hizo el sorteo llamé a las tres escuelas que había elegido y no estaba en ninguna”, señaló.

Los padres y madres también cargaron contra Educación por la organización del sistema de inscripción y la tardía comunicación de los sorteos y vacantes. Algunos recibieron un mail anoche para informar que hoy debían presentarse a definir la vacante, otros lo escucharon casualmente en radios locales y otros llegaron a la Supervisión tras peregrinar en la delegación y las escuelas.