Agrupaciones de Regina piden contemplar perspectiva de género en el comité de crisis

Agrupaciones políticas de Regina solicitaron que se contemple la perspectiva de género en la definición de medidas a nivel local, ampliando la participación del comité de crisis a organizaciones instituciones que trabajan sobre el tema.

La solicitud fue expresada por una decena de agrupaciones políticas de Villa Regina al sostener que si bien el comité de crisis local tiene como principal tarea la defensa de la salud de la población, el bienestar social también debe ser incorporado en este eje de trabajo.

"Es difícil acertar medidas que aseguran no propagar y aumentar el contagio, pero no podemos negar desde nuestra experiencia que el hambre, el frío, la falta de trabajo, la falta de ingresos para quienes no tienen trabajo registrado, la violencia intrafamiliar y hacia las mujeres, el problema de adicciones, entre otros, nos llaman a buscar una solución urgente para garantizar el cumplimiento de la cuarentena", apuntaron referentes de agrupaciones políticas de Regina.

Al mismo tiempo pidieron por la "pronta inclusión" dentro del comité de crisis local de personas, instituciones y organizaciones sociales que trabajan sobre perspectiva sociocomunitaria y de género.

El pedido presentado por las agrupaciones Nueva Militancia, Evita Capitana, el bloque de concejales del Frente de Todos, el partido Comunista, el Frente Grande, la Cámpora, el partido Kolina, la CTA de los Trabajadores y el Movimiento Nacional Alfonsinista, entre otros, sostiene que la propuesta "garantiza una toma de decisiones más democrática y transparentes".