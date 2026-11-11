Por qué acondicionaron el manto de la Virgen de Luján en la misa del papa León XIV

La circulación de la pequeña figura mariana de la Virgen de Luján este miércoles, en la previa de la misa oficiada por el papa León XIV, despojada transitoriamente de sus telas habituales encendió, casi de inmediato, asombro entre la feligresía.

El movimiento del manto a la Virgen de Luján constituye una ceremonia solemne y estrictamente reglamentada por las autoridades eclesiásticas, ejecutada en esta oportunidad como parte del acondicionamiento protocolar para recibir al papa León XIV en la Plaza Belgrano.

La verdad sobre el movimiento de manto a la Virgen de Luján ante la llegada del papa León XIV

El procedimiento litúrgico llevado a cabo en el altar mayor del santuario nacional, documentado por las autoridades de la Basílica de Luján y peritos del patrimonio eclesial, combina custodia material y devoción:

Un ritual de conservación preventiva : la imagen original de terracota cocida de 1630, cuya altura apenas alcanza los 38 centímetros, requiere periódicas tareas de limpieza técnica, revisión de su coraza protectora de plata de 1904 y renovación de los textiles que la recubren.

: la imagen original de terracota cocida de 1630, cuya altura apenas alcanza los 38 centímetros, requiere periódicas tareas de limpieza técnica, revisión de su coraza protectora de plata de 1904 y renovación de los textiles que la recubren. Descenso solemne del templete : en vísperas de acontecimientos de trascendencia histórica, el camarín superior desciende la reliquia bajo estricto protocolo de seguridad, momento en el cual se retira con guantes de conservación la capa bordada para airear la base y colocar una vestidura confeccionada especialmente para la festividad.

: en vísperas de acontecimientos de trascendencia histórica, el camarín superior desciende la reliquia bajo estricto protocolo de seguridad, momento en el cual se retira con guantes de conservación la capa bordada para airear la base y colocar una vestidura confeccionada especialmente para la festividad. Salida extraordinaria al exterior : la pequeña imagen únicamente abandona la nave central de la basílica en circunstancias excepcionales, tal como ocurrió en las visitas pontificias de Juan Pablo II en 1982 y 1987, y ahora ante la misa de clausura que encabeza León XIV .

: la pequeña imagen únicamente abandona la nave central de la basílica en circunstancias excepcionales, tal como ocurrió en las en 1982 y 1987, y ahora ante la . El destino de las telas salientes: los mantos que se retiran de la imagen no se desechan, sino que se fragmentan en pequeños recortes testimoniales que la Iglesia distribuye tradicionalmente entre enfermos, hospitales públicos y parroquias del país como reliquias de devoción comunitaria.

La coincidencia del 8 de mayo: la asunción del papa León XIV y la fiesta patronal de Luján

Durante su homilía frente a la multitud reunida en la Plaza Belgrano, el pontífice evocó un lazo providencial que une su magisterio con el santuario nacional: el inicio de su pontificado, celebrado un 8 de mayo, coincidió de manera exacta con el día de la solemnidad litúrgica de la patrona argentina.

Ante los fieles, el Santo Padre recordó que su entronización en Roma quedó encomendada desde el primer instante a la protección de la imagen venerada a orillas del río Luján, interpretando esa convergencia de fechas no como un mero dato del calendario, sino como un llamado espiritual a guiar a la Iglesia universal con la misma ternura, sencillez y cercanía materna que brotan del corazón de la fe mariana popular.