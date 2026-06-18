La tendencia que llegó de Brasil y cada vez se ve más en cocinas argentinas

Cuando se planifica una cocina, la atención suele centrarse en los muebles, los revestimientos, los electrodomésticos o el material de la mesada. Sin embargo, existe un detalle de diseño que puede marcar una gran diferencia en el uso cotidiano del espacio: el escurridor integrado en la mesada.

Se trata de una solución muy utilizada en Brasil y cada vez más presente en proyectos de arquitectura contemporánea por una razón simple: mejora la funcionalidad de la cocina sin alterar su estética.

Qué es una mesada con escurridor integrado

A diferencia de los escurridores móviles tradicionales, este sistema se incorpora directamente en la piedra durante el proceso de fabricación.

La idea consiste en generar una zona especialmente diseñada para manejar el agua que se acumula alrededor de la bacha, evitando que se disperse por el resto de la superficie de trabajo.

Además de aportar una imagen más limpia y minimalista, ayuda a mantener seca la cocina y protege materiales que suelen sufrir con la humedad constante.

Las ventajas que destacan arquitectos y diseñadores

Uno de los principales beneficios es que contiene el agua en el sector húmedo de la cocina, evitando que se extienda hacia las áreas donde se preparan alimentos.

También permite:

Reducir las salpicaduras sobre las puertas del bajo mesada.

Evitar que el agua termine escurriendo hacia el piso.

Proteger muebles y herrajes de la humedad permanente.

Mantener la superficie más ordenada y fácil de limpiar.

Eliminar la necesidad de utilizar escurridores externos que ocupan espacio visual y funcional.

En cocinas de uso intensivo, estos detalles pueden contribuir a prolongar la vida útil de los materiales y reducir tareas de mantenimiento.

Tres opciones para tener en cuenta antes de encargar la mesada

Si estás construyendo o reformando tu cocina, es importante saber que existen diferentes formas de incorporar esta solución.

Mesada con reborde perimetral

Es una de las alternativas más comunes. Consiste en una pequeña depresión o marco alrededor de la bacha que contiene el agua y evita que se desplace hacia el resto de la superficie.

Mesada con plano inclinado

En este caso, una sección completa de la piedra presenta una leve pendiente orientada hacia la bacha. De esta manera, cualquier gota de agua vuelve naturalmente al desagüe.

Escurridor esculpido en la piedra

Es la opción más sofisticada y una de las más elegidas en cocinas modernas. Se realizan ranuras directamente sobre la mesada para que el agua escurra hacia la bacha de forma controlada.

Además de ser funcional, aporta un aspecto más integrado y elegante que los accesorios convencionales.

Un detalle que conviene definir antes de fabricar la mesada

Uno de los aspectos más importantes es que este tipo de soluciones debe solicitarse al momento de encargar la piedra en la marmolería.

Al formar parte del diseño original de la mesada, requiere una planificación previa y no siempre puede incorporarse una vez instalada.

Por eso, si estás proyectando una cocina nueva o una remodelación, vale la pena consultar esta alternativa antes de cerrar el diseño. Se trata de uno de esos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos en los planos, pero que terminan haciendo una gran diferencia en el uso diario de la casa.