La combinación de materiales naturales, espacios abiertos y una arquitectura pensada para disfrutar del paisaje define a Finca Valeria, la exclusiva propiedad que Valeria Mazza y Alejandro Gravier tienen en Punta del Este, Uruguay.

Según publicó revista Gente, la pareja concibió esta residencia como un refugio familiar y un espacio destinado a los encuentros sociales, donde el diseño y la funcionalidad adquieren especial protagonismo.

Una arquitectura rústica que dialoga con el paisaje

La piedra es el elemento distintivo de la construcción. Presente en la fachada y en los sectores exteriores, aporta textura, carácter y una estética que remite a las tradicionales casas de campo.

Los grandes paños vidriados generan continuidad visual entre los interiores y el entorno, favorecen el ingreso de luz natural y permiten disfrutar de las vistas hacia el parque.

La elección de estos recursos arquitectónicos responde a una tendencia que busca integrar las viviendas con el paisaje, sin renunciar al confort contemporáneo.

Una galería diseñada para disfrutar al aire libre

Uno de los espacios más destacados de la residencia es su galería, concebida como una extensión de las áreas sociales.

Equipado con una parrilla y una isla, este sector permite trasladar las actividades gastronómicas al exterior y disfrutar de reuniones en un ambiente más distendido.

La propuesta refleja un concepto cada vez más presente en la arquitectura residencial: los espacios exteriores como protagonistas de la vida cotidiana, especialmente en las propiedades destinadas al descanso.

La pareja también comparte su interés por el arte, la decoración y el diseño italiano, una afición que los lleva a visitar ferias internacionales para conocer nuevas tendencias.

Paisajismo, piscina y un lago que invita al descanso

El entorno natural constituye otro de los grandes atractivos de Finca Valeria. La propiedad cuenta con árboles de gran porte, arbustos y vegetación que aporta color en distintas estaciones.

Una amplia terraza exterior permite contemplar la piscina y el espejo de agua que forma parte del predio.

La presencia del lago no solo enriquece el paisaje, sino que también genera un escenario propicio para actividades de bienestar, como el yoga y la contemplación de la naturaleza.

Incluso el jardín incorpora un detalle personalizado: una letra V integrada al césped, en alusión al nombre de la modelo.

El equilibrio entre la arquitectura de campo y el confort contemporáneo

Más allá de sus dimensiones, Finca Valeria se distingue por una concepción del lujo vinculada con la amplitud, la privacidad y el contacto con la naturaleza.

La piedra, las superficies vidriadas, las galerías y el tratamiento paisajístico construyen una identidad arquitectónica que combina rusticidad y sofisticación.

Una residencia que encuentra en su entorno natural uno de sus principales recursos de diseño.