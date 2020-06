Artaza irá a la justicia por la ordenanza no publicada en Neuquén

"Irá a demostrar que no tuve responsabilidad en el caso", dijo el concejal de Juntos por el Cambio, José Luis Artaza, ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Horacio "Pechi" Quiroga.

El titular del gremio municipal, Santiago Baudino, solicitó a la fiscalía que investigue con "pronto despacho" los incumplimientos de funcionario público de Artaza y de Marcelo Bermúdez (ex secretario de Coordinación) en el caso de la ordenanza que multa el anexamiento de tierras públicas (2.016) que el ex intendente Horacio Quiroga no publicó durante su gestión y que el intendente Mariano Gaido publicó en el boletín oficial del 16 de junio.

Artaza dijo que actuará con una presentación en la fiscalía con documentación "que avala que no era mi responsabilidad, no está dentro de las funciones de la secretaría de Hacienda" la publicación de ordenanzas, dijo.

Les comparto mi visión de los hechos. Gracias pic.twitter.com/Kpaj9XRtyK — Marcelo Bermúdez (@BermudezNQN) June 30, 2020



Agregó que el pedido de investigación de Baudino, está signado por "la ignorancia, o mala fe, pero está equivocado", sostuvo Artaza.

El concejal del Pro Juntos por el Cambio, Marcelo Bermúdez, calificó el pedido de investigación de Baudino como "poco seria" y se despegó del "cajoneamiento" de la ordenanza que obligaría al Rincón Club y otros desarrolladores a pagar millonarias sumas por terrenos municipales alambrados en forma ilegal como propios.

Para Artaza, el pedido de investigación a la fiscalía se debió a que "está molesto porque en la última etapa Pechi casi lo mete preso", dijo en referencia a la causa penal que el ex jefe comunal instó contra Baudino (y que la actual gestión desestimó en sede judicial) por la protesta de casi tres meses por las contratadas de Acción Social que quedaron fuera del municipio.

"Supongo qu el intendente Mariano Gaido tendrá que imlpementar las multas" dijo Artaza quien en coincidencia con la postura oficial del Ejecutivo, indicó que las multas por anexamiento de los barrios y desarrolladores privados sólo se podrán exigir desde que se publicó hace 15 días.