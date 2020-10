Así recuerdan a Pechi Quiroga en las redes, a un año de su muerte

Horacio "Pechi" Quiroga fue cuatro veces intendente de Neuquén, pero también fue una figura política reconocida y respetada por correligionarios y opositores. Hoy se cumple un año de su muerte, por la pandemia no hay, hasta el momento, ninguna convocatoria pública para recordarlo. Pero en las redes muchos referentes políticos recordaron al exintendente de la capital neuquina.

Hace un año, en su casa, falleció uno de los personajes políticos más importantes de Neuquén. Es que es innegable que Horacio "Pechi" Quiroga era reconocido y marcó a la política provincial, aunque nunca logró su anhelo de ser gobernador.

Padecía una enfermedad pulmonar y necesitaba un trasplante. Tiempo antes de su muerte ya se lo notaba con su salud deteriorada pero nada le impidió seguir adelante con la aspiración a ser senador nacional. Su muerte fue sorpresiva, lo encontraron muerto en su departamento en la madrugada del 12 de octubre. Tenía 65 años.

Hoy, un año después, y en medio de una pandemia que no permite grandes reuniones, al político se lo recuerda ampliamente en las redes sociales. Fueron muchos los representantes que eligieron dejar su mensaje. Muchos de ellos correligionarios o aliados políticos, pero también algunos de quienes estuvieron en la vereda de enfrente. Tal es el caso del actual intendente Mariano Gaido, a quien Quiroga debería haberle entregado el mandato el 10 de diciembre de 2019.

Uno de los más sentidos, tal vez, es el mensaje que dejó en sus redes Yenny Fonfach, una de sus colaboradoras más cercanas: "A esta hora literal estabas luchando, no te querías ir, tu corazón se quería quedar, pero tus pulmones no acompañaron. Y te fuiste. Yo sé que luchaste y batallaste por quedarte. Cuando escuche esa voz que recuerdo perfecto, me decía Pechi se murió, no entendía nada de nada, solo corrí a buscarte. Cuando llegue estabas frío, sentí tus costillas cuando te toque, pero esa sonrisa y expresión de paz en tu cara me hicieron entender que estabas ya en otro lugar. Te dije que te quiero muchísimo y que te voy a extrañar todos los días".

Y agregó: "quedaron sueños, desafios y mucho amor por Neuquén. Siempre le doy gracias a Dios porque pude acompañarte muchos años, le doy gracias por ser el papá que elegí, cada consejo, cada abrazo, me los guardo en mi corazón. Diste tu vida por tu pasión, Neuquén; hasta el último día. Gracias por ser mi ejemplo. Siempre con vos en mi corazón".

•Estima y compromiso mutuo•

Recuerdo con cariño a Pechi Quiroga... un dirigente sólido que supo ganarse el aprecio de las y los vecinos.

Recuerdo las charlas con él, porque con la generosidad que caracteriza a un político de estirpe, supo transmitirme lo pic.twitter.com/cqXN2TCjmx — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) October 12, 2020

¡Siempre en el recuerdo de todos los neuquinos, Intendente Horacio Pechi Quiroga! pic.twitter.com/Z6wchwOixp — Guillermo Monzani (@GuilleMonzani) October 12, 2020

El 12 de octubre del 2019 nos dejo PECHI QUIROGA nuestro homenaje y recuerdo,siempre reconocimos en vos esos politicos de raza que ya pocos quedan,descansa amigo,nosotros seguiremos peleando por una Republica sin impunidad GABRIEL"TOM"ROMERO PARTIDO CUUMPLIR NEUQUEN pic.twitter.com/yXOgqqTwfm — Gabriel Romero🦅 (@Gabriel10311017) October 12, 2020