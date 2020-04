ATE denunció despidos en el hospital de Bariloche en plena pandemia

El gremio ATE denunció el despido injustificado de dos trabajadores del servicio de Guardia del hospital zonal Ramón Carrillo y otros dos de Salud Mental, en plena pandemia por el coronavirus, y pidió su inmediata reincorporación.

Señaló que en la actual pandemia de coronavirus y crisis sanitaria se impone “mantener los puestos de trabajo” y citó la encomendación expresa en ese sentido que manifestó el presidente Alberto Fernández.

La secretaria general de ATE Bariloche, Úrsula Caracotche, dijo que los cuatro trabajadores fueron notificados de que sus contratos cesaban el 31 de marzo y no serían renovados, como ocurrió con el resto de los agentes en la misma condición. Aseguró que “algunos llevan varios años en Salud y estaban en proceso de examen para el pase a planta”.

Dijo que cuando conocieron la medida, hace algunas semanas, presentaron desde el gremio una primera queja al ministerio de Salud y al director del hospital, Leonardo Gil, quien prometió reevaluar esas decisiones. Pero hace pocos días les comunicó que ratificaba las cesantías.

“Es completamente arbitrario, porque no hubo procedimiento sumarial ni derecho de defensa para los compañeros -sostuvo Caracotche-. Uno de los trabajadores despedidos es único sostén de familia y tiene dos hijos discapacitados”.

Refirió también que “hoy el enemigo es la pandemia” y por eso ATE no quiere “entrar en una situación de conflicto”, pero ante el camino elegido por Salud no se pueden quedar callados y por eso piden “la reinstalación” de los trabajadores.

Optaron por no hacer medidas de fuerza pero sí difundieron una campaña por redes con carteles en las que repudian los despidos.

Úrsula Caracotche, secretaria general de ATE Bariloche reclama la reincorporación de los despedidos del hospital.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, también expresó su rechazo por el achique de personal en el hospital barilochense y pidió la inmediata reincorporación de los despedidos.

“Por un lado se habla de los héroes y todos salen a aplaudir, pero después no les tiempla el pulso a la hora de dejarlos en la calle -se quejó-. Podemos esperar que lleguen los insumos, pero no podemos permitir que falte un solo trabajador a la hora de garantizar que el coronavirus no haga estragos en nuestra provincia”.

Uno de los trabajadores despedidos es administrativo y el otro enfermero de la Guardia. Los dos restantes son operadores de Salud Mental.

La dirigente de ATE insistió en que “si hay que investigar algo que se investigue, pero que se cumpla con el Estatuto” y se pruebe si existió un mal desempeño de tareas. Recordó que cumplida ese proceso “hay una escala de sanciones previstas” y en este caso optaron “directamente y sin motivo por la más grave de todas”.

Caracotche dijo que ATE buscó que se revise la medida sin resultado alguno. “Hasta acá el ministro de Salud (Fabián Zgaib) ha desoído nuestras peticiones”, afirmó.

Este diario también intentó consultar a Zgaib sobre el tema, pero los llamados no fueron respondidos.

ATE insistió en que “el contexto es de tal gravedad que el propio presidente firmó un decreto para evitar despidos”. Y por eso en la nota del gremio dirigida al mnisterio subrayaron “la inportania de apuntalar el sistema pñublico de salud, para hacer frente al desafiante momento que atraviesa el pais”.